(VIDEO) Ukrajina z dronom prvič zadela tanker v Sredozemskem morju

Tanker Qendil, ki pluje pod zastavo Omana, na arhivski fotografiji. FOTO: Yoruk Isik/Reuters

Ukrajinske sile so z brezpilotnim letalnikom v nevtralnih vodah Sredozemskega morja zadele tanker , ki naj bi bil del t. i. ruske flote v senci, je v petek povedal uradnik ukrajinske varnostne službe (SBU), poroča Politico.

Brezpilotni letalnik je zadel tanker Qendil več kot 2000 kilometrov od Ukrajine in povzročili »kritično škodo«, je navedel. Plovilo je bilo v času napada prazno.

»Ruska federacija je s tem tankerjem zaobšla sankcije in služila denar za vojno proti Ukrajini; zato je z vidika mednarodnega prava ter zakonov in običajev vojne to za SBU popolnoma legitimna tarča,« je dejal uradnik. »Napad v mednarodnih vodah kaže, da bo Ukrajina zasledovala ruska sredstva, kjer koli že delujejo, in ne bo dovolila, da bi plovila, ki podpirajo vojna prizadevanja Moskve, delovala nekaznovano,« je dodal.

Po podatkih spletne strani Marine Traffic se tanker Qendil, ki pluje pod zastavo Omana, trenutno nahaja v bližini Krete, namenjen pa je bil v rusko pristanišče Ust Luga.

To je prvi ukrajinski napad na domnevno ruski tanker v Sredozemlju, medtem ko so tankerji, ki prevažajo rusko nafto v Črnem morju, pogosto tarče ukrajinskih napadov, pred le nekaj dnevi pa so menda Ukrajinci s podvodnim dronom zadeli tudi rusko podmornico.