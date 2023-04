Ukrajinec se je zažgal pred konzulatom na Poljskem

Ukrajinski moški se je danes pred ukrajinskim konzulatom v poljskem mestu Krakov polil z vnetljivo tekočino in se zažgal. Utrpel naj bi resne in življenjsko nevarne poškodbe, je sporočila poljska policija in potrdila, da so moškega že odpeljali v bolnišnico.

Po navedbah policije se je incident zgodil ob 8. uri po srednjeevropskem času v mestu Krakov na jugu Poljske. 63-letni moški je stal v vrsti pred ukrajinskim konzulatom in začel kričati v ukrajinščini. Nato je vzel steklenico z vnetljivo tekočino, se z njo polil in se zažgal.

Policist in priče so ogenj pogasili, a je kljub temu moški utrpel življenjsko nevarne poškodbe in se trenutno zdravi v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po poročanju lokalnih medijev naj bi moški pozival svoje sodržavljane, da se vrnejo v Ukrajino in se borijo proti ruski agresiji. Drugače pa trdi priča, ki je po poročanju poljske televizije Polsat News dejala, da moški ni omenjal vojne ali Ukrajine. Menda je rekel, da ima težave s konzulatom, češ da mu ne pomagajo.