Ukrajinki, ki sta v Sloveniji ustvarili posel s starinskim porcelanom

Ko sta zaradi vojne zapustili Ukrajino, si verjetno nista predstavljali, da bosta v Sloveniji ustvarili zgodbo, ki bo navdušila ljubitelje starinskega porcelana. Anastasia Lavrova in Natalia Stepanenko danes pod imenom Vintage Muse iščeta pozabljene zaklade na bolšjih sejmih v Italiji, Avstriji in Nemčiji ter jim vračata novo življenje. A ne zbirata le krožnikov in kristala – verjameta, da lepo pogrnjena miza povezuje ljudi, spodbuja pogovor in vrača vrednost skupnim obrokom. Njuna zgodba je preplet podjetništva, trajnostnega razmišljanja in ljubezni do predmetov z zgodovino.

Na Odprti kuhinji preberite, katere kose porcelana Slovenci danes najbolj iščemo, zakaj je stoletni kristal pogosto kakovostnejši od sodobnih izdelkov, kam se odpraviti na najboljše bolšje sejme v naši bližini ter kako z nekaj preprostimi idejami ustvariti omizje, ob katerem bodo gostje želeli ostati še dolgo po sladici.