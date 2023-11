Ukrajinske rakete zadele ladjedelnico na polotoku Krim

Ukrajina je z vodenimi raketi napadla ladjedelnico na zasedenem polotoku Krim, pri čemer je bila po navedbah ruske strani poškodovana ladja. Ukrajina je napad v mestu Kerč potrdila in ga označila za uspešnega. Poveljnik ukrajinskih zračnih sil Mikola Oleščuk je zatrdil, da so pri tem uničili eno od ladij ruske mornarice.

Glede na današnje sporočilo ruskega obrambnega ministrstva je ukrajinska vojska v soboto izstrelila 15 vodenih raket proti ladjedelnici Zaliv v Kerču, od katerih naj bi jih 13 sestrelili. Ena od raket pa je zadela ladjo in jo poškodovala, so javili, ne da bi navedli obseg škode ali ime poškodovane ladje.

Ostanki sestreljenih raket naj bi padli tudi na bližnje pristanišče, pri čemer pa ni bilo poškodovanih, je sporočil guverner Krima Sergej Aksjonov, ki ga je po zasedbi na položaj imenovala Rusija.

Ukrajina je o napadu poročala že v soboto, danes pa potrdila podrobnosti. Kot so sporočili, so ukrajinske oborožene sile izvedla uspešne napade na pomorsko in pristaniško infrastrukturo v ladjedelnici v Kerču.

Poveljnik ukrajinskih zračnih sil Oleščuk je v izjavi na Telegramu navedel, da je ukrajinska raketa uničila rusko ladjo. To naj bi glede na njegove besede Rusija nameravala uporabiti v Črnem morju za izstreljevanje vodenih raket nad ozemlje Ukrajine.

Pred tem je objavil tudi posnetek, ki naj bi prikazoval napad na ladjedelnico na skrajnem vzhodu polotoka, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Odkar je poleti sprožila protiofenzivo, s katero želi znova pridobiti zavzeta ozemlja, Ukrajina krepi napade na Krim, da bi zmanjšala zmogljivosti ruske pomorske flote v Črnem morju. Strani sta medsebojne napade na območju še okrepili, odkar se je Moskva umaknila iz dogovora o izvozu žita, katerega cilj je bil omogočiti varen prehod civilnim tovornim ladjam z ukrajinskim žitom.