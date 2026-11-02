Umrl je Branko Vivod

V 83. letu starosti je v soboto po dolgi in težki bolezni umrl nekdanji član celjskega Kladivarja, Branko Vivod, legendarni skakalec v višino, državni rekorder in reprezentant. V svoji bogati športni karieri, ki je trajala od leta 1962 do 1977, je Vivod napisal nekaj najsvetlejših poglavij v zgodovini jugoslovanske atletike.
Med njegovimi številnimi dosežki izstopa šesto mesto na dvoranskem evropskem prvenstvu leta 1966, je na družbenih omrežjih zapisala nekdanja jugoslovanska atletska zveza. V spominu ostaja tudi po tem, da je leta 1964 s preskočenimi 210 cm postavil jugoslovanski državni rekord, ter da je kar 21-krat oblekel dres jugoslovanske reprezentance. Trikrat je postal državni prvak, leta 1970 pa je v Beogradu dosegel osebni rekord – impresivnih 214 cm.
O njegovem izjemnem talentu in predanosti najbolje priča podatek, da je v zgolj dveh letih – med letoma 1962 in 1964 – svoj osebni rekord izboljšal za neverjetnih 20 centimetrov. Uporabljal je tehniko prestopanja in bil prvi Slovenec, ki je v skoku v višino preskočil dva metra.
Posebej uspešen je bil kot veteran, saj je večkrat osvojil naslov svetovnega prvaka, ter na veteranskih svetovnih in evropskih prvenstvih redno osvajal kolajne. Za izjemno kariero in prispevek k razvoju panoge je prejel srebrno zvezdo, Bloudkovo plaketo (2006) ter zlato plaketo Atletske zveze Jugoslavije.
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