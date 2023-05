Upravno sodišče ustavilo izvajanje odločbe o odstrelu medvedov

Upravno sodišče je s 23. majem ustavilo izvajanje odločbe o odstrelu 235 medvedov v tem letu, ki jo je aprila izdalo ministrstvo za naravne vire in prostor, so sporočili iz nevladne organizacije Alpe Adria Green. Ta je namreč vložila tožbo na sodišče. Po njihovih pojasnilih so lovci kljub vloženi tožbi odstrel medvedov že izvedli.

V mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green (AAG) so pri tem navedli, da je ministrstvo o tem, da je sodišče ustavilo odstrel medvedov, lovske družine seznanilo šele tri dni po tem, ko je bila odločitev že sprejeta.

Na drugi strani pa je isto ministrstvo 13. aprila dovolilo odstrel od trenutka, ko je bilo za ta namen poslano digitalno dovoljenje, so dodali.

V društvu so prepričani, da 235 medvedov letos, 220 lani in še 200 prej, ki so že bili ali še bodo odstreljeni z dovoljenjem države, ni ogrozilo življenja ali škodovalo premoženju, je pa »za skoraj milijon evrov napolnilo denarnice neznanim prejemnikom«.