Uradnica me je ošvrknila, kaj spet vlečem ven te Italijane!

Pred drugo svetovno vojno so iz cerkva in samostanov v Kopru, Izoli in Piranu odpeljali številna umetniška dela in jih shranili v vili Manin v Passarianu v Videmski pokrajini.Na izvorna mesta se niso več vrnila. O tem obstajata dve zgodovinski resnici, italijanska in slovenska, Tematiko smo osvetlili skozi oči zgodovinarja in umetnostnega zgodovinarja dr. Salvatorja Žitka.