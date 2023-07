Usodni padec za 43-letnika

S Policijske uprave Mariborr sporočajo, da so jih ob 16.30 obvestili o prometni nesreči s smrtnim izidom, do katere je prišlo na regionalni cesti v okolici Majšperka. 43-letnik je med vožnjo proti Majšperku v ovinku trčil v kovinsko varnostno ograjo in padel

po tleh ter zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

Gre za osmo smrtno žrtev na cestah na območju PU Maribor letos; lani jih je bilo deset.