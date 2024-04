Ustavno sodišče presodilo: Milanović ne bo premier

V nadaljevanju preberite:

Po sredinih parlamentarnih volit­vah, na katerih je relativno zmago­ slavila vladajoča HDZ, se je na Hrvaškem odprla politična­ tržnica, ki naj bi odločila, ali bo Andrej Plenković sestavil koalicijo za tretjo zaporedno vlado ali bo kljub slabšemu volilnemu izplenu to uspelo dosedanji opoziciji, Rekam pravice na čelu z Zoranom Milanovićem in stranko SDP.

Toda danes se je oglasilo ustavno sodišče, ki je sprejelo sodbo, da je predsednik republike kršil ustavo in v nobenem primeru ne more postati premier.

»Z opominom 18. marca smo Milanovića pravočasno opozorili, da sta njegova kandidatura in njegovo izpostavljanje kot kandidata nezdružljiva z ustavnim položajem in načelom delitve oblasti. Opozorili smo ga, da mora nemudoma odstopiti kot predsednik republike, če bo kandidiral ali se v javnosti pojavljal kot bodoči kandidat. Njega in SDP smo pozvali, naj skladno z ustavo takoj prekineta svoje delovanje.