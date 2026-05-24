V atenskem peklu bo tudi rekordni Real Madrid le avtsajder

Košarkarji Olympiakosa in madridskega Reala bodo danes ob 20. uri igrali finalno tekmo na letošnjem zaključnem turnirju evrolige v Atenah. Ekipa iz Pireja je v polfinalu premagala turški Fenerbahče s 79:61, Real Madrid pa je bil v španskem obračunu boljši od Valencie s 105:90.

Zdesetkana španska zasedba bo nocoj brez poškodovanih centrov Walterja Tavaresa , Alexa Lena in Usmana Garube naskakovala že rekordno dvanajsto končno zmago v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Madridsko moštvo je bila najboljše v letih 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 in 2023.

Francoski plejmejker pri Olimpicaosu Evan Fournier se je veselil zmage in uvrstitve v nocojšnji finale. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

Grški velikan bo lovil četrto zmago po zmagovitih letih 1997, 2012 in 2013.

Olympiakos je v petek na prvi polfinalni tekmi ugnal branilce naslova iz Istanbula. Pri grški ekipi sta bila najbolj učinkovita Američan Alec Peters s 17 in Bolgar Aleksandar Vezenkov s 16 točkami.

V španskem polfinalnem obračunu pa je smetano pobrala ekipa iz Madrida, kjer je bil najučinkovitejši Hrvat Mario Hezonja, ki je 25 točkam dodal še sedem skokov in tri podaje.