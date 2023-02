V Avstriji pod plazom umrl moški

Na goratem območju v kraju Kleinwalsertal v avstrijski zvezni deželi Predarlska so danes našli mrtvega moškega, ki so ga iskali od petka zvečer. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, je moškega zasul snežni plaz. Iskalna akcija poteka tudi na območju kraja St. Anton am Arlberg na Tirolskem, kjer pogrešajo dve osebi.

Iskanje dveh oseb na Tirolskem so morali okoli 11. ure zaradi prevelike nevarnosti proženja novih plazov prekiniti. Razmere bodo zdaj ocenili strokovnjaki za plazove, ki bodo presodili, ali je mogoče reševalno akcijo nadaljevati.

Nevarnost snežnih plazov je velika v večjem delu Avstrije, zato pristojni pozivajo k veliki previdnosti. Smučanje zunaj urejenih prog je smrtno nevarno, razmere v gorah pa so zelo zahtevne tudi za najbolj izkušene, povzema APA.