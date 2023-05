V Belgiji aretirali sedmerico zaradi suma priprave terorističnega napada

Belgijska policija je danes aretirala sedem ljudi, osumljenih podpore skrajni skupini Islamska država (IS) in načrtovanja terorističnega napada, je sporočilo državno tožilstvo. Sedmerica je osumljena priprave terorističnega napada v Belgiji.

Skoraj vsi osumljenci so etnični Čečeni, trije izmed njih pa imajo belgijsko državljanstvo, so v izjavi zapisali tožilci. Konkretne tarče napadov še niso bile določene, so pa osumljenci razpravljali o različnih scenarijih, so še navedli.

Policija je racije danes izvedla med drugim v Gentu in Ostendeju ter več drugih manjših krajih.

Osumljence naj bi privedli k preiskovalnemu sodniku, ki bo odločil, ali obstaja dovolj dokazov za obtožbo proti njim. Tožilstvo jim očita poskus terorističnega umora, sodelovanje v dejavnostih teroristične skupine in pripravo terorističnega napada. Po navedbah tožilstva je vseh sedem osumljenih priprave terorističnega napada v Belgiji, vsi pa pripadajo skupini močnih podpornikov IS, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Islamska država je prevzela odgovornost za samomorilske bombne napade v Belgiji 22. marca 2016, ki so bili usmerjeni na bruseljsko letališče in podzemno železnico v belgijski prestolnici, pri čemer je bilo ubitih 32 ljudi, več sto pa ranjenih. Do napadov je prišlo le nekaj mesecev po napadih v Parizu novembra 2015, ki jih je načrtovala ista celica IS, v njih pa je bilo ubitih 130 ljudi.