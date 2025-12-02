V Fiesi je (menda) vse v najlepšem redu

Občina Piran se je lotila urejanja dela Fiese in sprožila pravi vihar v javnosti in na družbenih omrežjih. Ljudje so nasprotovali sečnji večjih dreves v okolici jezera, Civilna iniciativa Piran poskuša posege preprečiti, župan pa pravi, da so očitki neutemeljeni in da imajo vsa dovoljenja; tako naravovarstveno soglasje kot gradbeno dovoljenje v skladu z veljavnim zazidalnim načrtom. Na inšpektoratu za naravo in prostor so povedali, da informacij o nedovoljenih gradnjah ob jezeru nimajo.

V Fiesi že nekaj dni režejo drevesa, razkopavajo travnik in urejajo zelenico. Foto Boris Šuligoj

Fiesa je že desetletja pod nadzorom javnosti, kljub temu pa že površen ogled tega edinstvenega območja z dvema jezercema, ki si prizadeva ohraniti status zelene oaze, razkrije ne najbolj urejeno podobo. Za ohranitev zelene Fiese so se zagovorniki narave borili že pred 40 leti, saj so se zavedali številnih interesov za prisvojitev parcel v idilični naravi. Leta 2002 so v občini po dolgih razpravah vendarle sprejeli zazidalni načrt, ki pa ga v glavnem ne izvajajo. Pred več kot desetimi leti je zagovornikom narave uspelo z referendumom proti načrtovani pozidavi. Občina Piran se je zdaj lotila urejanja bližnje okolice jezera in območja med jezerom ter morsko obalo, ki pa je vse prej kot urejena.

Župan Andrej Korenika je povedal, da so v Fieso začeli vračati zelenje. Odstranili bodo več kot 60 kubičnih metrov starega betona in ga na novo vgradili 30 kubičnih metrov, namesto desetih večjih in za okolje neprimernih dreves bodo posadili 58 novih in travo na kakih 6000 kvadratnih metrih površin. Sanitarije ostajajo enako velike, le da jih bodo uredili in obnovili ter obdali z lesom. Dodali jim bodo prav tako v les oblečen zabojnik, kamor bodo s sedanjega območja preselili potapljače. Ob jezeru bodo uredili primernejšo sprehajalno pot in postavili dve opazovalnici približno 1,5 metra nad tlemi. Dodali bodo otroška igrala, uredili novo igrišče za odbojko na mivki. Občina bo za ureditev Fiese namenila 638.000 evrov, pri čemer bo 500.000 evrov prispeval evropski sklad za regionalni razvoj. Župan trdi, da potekajo ureditve na podlagi gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano marca letos in je v skladu z zazidalnim načrtom, za katerega so pridobili vsa potrebna soglasja.

Na številne očitke na račun sekanja velikih dreves so iz županovega kabineta odgovorili, da so prve tri od desetih velikih pajesenov odstranili že poleti 2022, ko se je z drevesa odlomila veja in padla na mlado turistko. Kot pravijo, je popis dreves za odstranitev izdelala družba Abakkum, sodelovala sta krajinska arhitektka Romana Kačič in gozdarski inženir Zvone Sedar. Predlagala sta sicer postopno odstranjevanje in sočasno nadomeščanje, vendar sta hkrati navajala, da so pajeseni nevarni za zdravje in da lahko veje padejo še na koga, ker so drevesa stara. Zato so jih odstranili čim prej, nove pa bodo posadili v času sedanjih ureditvenih del.

Posekali so več velikih dreves, vprašanje je, kdaj bodo zrasla nova. Foto Boris Šuligoj

Različno razumevanje zazidalnega načrta

Toda urbanista, ki dobro poznata prostorsko načrtovanje v občini in se ne želita izpostaviti, opozarjata na vrsto neusklajenosti izdanega gradbenega dovoljenja z veljavnim zazidalnim načrtom. Veljavni prostorski načrt namreč predvideva odstranitev obstoječih starih sanitarij in tudi zasilnega objekta slaščičarne oziroma picerije ter njuno nadomestitev na območju avtokampa, česar sedanje urejanje ne predvideva. Tudi na novo projektirane potke niso usklajene z učno potjo, kakršno je predvidel zazidalni načrt. Na občino smo zato vprašali, ali zazidalni načrt ne predvideva tudi preprečitve parkiranja avtodomov v neposredni bližini jezera, zakaj še zmeraj niso zgradili parkirne hiše na ovinku ceste v Fieso in kdaj namerava občina ukrepati proti smradu, ki se širi z območja črpališča kanalizacijskih odplak.

638.000 € namenja občina za ureditev Fiese, civilna iniciativa posegom nasprotuje

Odgovorili so nam, da zemljišče, kjer je predvidena garažna hiša, ni občinsko, zato načrtov njegovih lastnikov ne poznajo, zaradi smradu iz črpališča pa da v zadnjem obdobju niso prejeli nobenih pripomb. Kot pravijo, so te pripombe stare že osem let. Glede kampiranja avtodomov ob zaščitenem jezeru so v županovem kabinetu odgovorili, da stari zazidalni načrt predvideva številne posege, ki jih občinska uprava ne želi, zato so se že pred leti odločili za sprejetje novega OPPN. O tem, ali je projekt skladen z veljavnim prostorskim načrtom, pa presoja in odloča upravna enota, ki je spomladi izdala občini pravnomočno gradbeno dovoljenje za vse posege, pravijo na občini.

Na območju Fiese je tudi več nedovoljenih gradenj, o katerih smo vprašali na republiški inšpektorat za naravo in prostor. Odgovorili so nam, da so primer Zidarjeve vile ustavili marca letos, ker so v postopku prisilne izvršbe pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in je zdaj Zidarjeva vila v zakonitem stanju. Prav tako je tudi družba Eurotas že septembra 2023 legalizirala spremembo namembnosti iz bazena v hotelske sobe. »O tem, da bi bile na območju Hotela Barbara ali v bližini jezera še katere druge nedovoljene gradnje, pa ne vodimo nobene zadeve,« so odgovorili z inšpektorata.