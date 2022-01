V Franciji bi jim prišel prav Pullen z začetka sezone

V nadaljevanju preberite:

Na dolgo pot do Francije, kjer jih drevi ob 20. uri čaka dvoboj 11. kola evropskega pokala z Bourgom, so se košarkarji Cedevite Olimpije odpravili neprespani in utrujeni po tesnem porazu s Crveno zvezdo, za nameček z grenkim priokusom zaradi nedosojene osebne napake nad Yogijem Ferrellom pri metu v zadnji sekundi. Vendar nimajo časa za lizanje ran, priganja jih oster tekmovalni spored in tudi preveč priložnosti so že zapravili v minulih mesecih.

Drži, Ljubljančani imajo pred seboj še osem evropskih kol in zaostalo tekmo s Promitheasom, iz skupine B pa bo napredovalo v izločilne boje kar osem moštev. Toda prav tako je res, da imajo po devetih nastopih le eno zmago prednosti pred zadnjeuvrščenimi Grki ... Zaskrbljujoč je tudi trend Ljubljančanov, predvsem Jacoba Pullna.