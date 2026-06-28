V Franciji strmoglavilo letalo

Enajst ljudi je umrlo v nesreči letala v mestu Tomblaine na severovzhodu Francije, so sporočile lokalne oblasti.

Letalo, ki je pripadalo padalski šoli, je ob strmoglavljenju vzletelo z letališča Nancy-Essey, poročajo lokalni mediji. V nesreči je umrl pilot in vseh deset potnikov na krovu, med katerimi je bilo pet študnetov in pet inštruktorjev, poroča BBC.

Francoski notranji minister je bil na poti na kraj dogodka, je sporočilo notranje ministrstvo.