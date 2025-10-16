  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    V globalnih odnosih želimo biti akterji in ne le plačniki

    Evropska komisarka je v prvem letu mandata pripravila pakt za Sredozemlje. Zgodovinske in kulturne vezi v tej regiji so postale gonilo stabilnosti, inovacij in blaginje za vse.
    Doživela sem krhkost vojne in obljubo miru ter videla, kako lahko čezmejne povezave ustvarijo blaginjo in stabilnost, je v intervjuju povedala evropska komisarka za Sredozemlje Dubravka Šuca, FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Doživela sem krhkost vojne in obljubo miru ter videla, kako lahko čezmejne povezave ustvarijo blaginjo in stabilnost, je v intervjuju povedala evropska komisarka za Sredozemlje Dubravka Šuca, FOTO: Jože Suhadolnik
    Peter Žerjavič
    16. 10. 2025 | 13:00
    15:46
    A+A-

    Dubravka Šuica je prva evropska komisarka za Sredozemlje. Odločitev Ursule von der Leyen za oblikovanje tega resorja je znamenje velikega pomena sredozemske regije za EU na varnostnem, migracijskem, energetskem in drugih področjih. Komisarka, ki prihaja iz Hrvaške, je v prvem letu mandata pripravila pakt za Sredozemlje, ki bo okvir za delovanje evropske komisije v prihodnjih letih. Prepričana je, da sta dolgoročni mir in odpornost v Sredozemlju odvisna od poglobljenega sodelovanja, gospodarskih priložnosti in vključujočega upravljanja.

    Prihajate iz Dubrovnika, zgodovinskega obalnega mesta v osrčju Sredozemlja, kjer ste bili tudi županja. Kako je ta osebna izkušnja vplivala na vaš pogled na izzive in priložnosti, ki se kažejo v sredozemski regiji?

    Res je, da se sredozemska regija spopada z mnogimi izzivi, a ima pred seboj tudi velike priložnosti. Stabilnost v Sredozemlju je bistvenega pomena za rast in blaginjo. Želimo okrepiti njeno odpornost. Naš skupni vzvod in vpliv sta najmočnejša, če delujemo skupaj. Moja pot močno vpliva na to, kako pristopam k temu poslanstvu. Prihajam iz Dubrovnika – zgodovinskega mesta, ki je preživelo vojno opustošenje, se obnovilo s pomočjo odpornosti in danes cveti kot del enega najbolj ambicioz­nih projektov regionalnega sodelovanja v EU. Čutim se globoko povezano s to nalogo. Ker sem bila županja, vem, kaj pomeni biti blizu državljanom in se neposredno ukvarjati z njihovimi težavami. Iz prve roke vidiš, kako politike vplivajo na vsakdanje življenje. Doživela sem krhkost vojne in obljubo miru ter videla, kako lahko čezmejne povezave ustvarijo blaginjo in stabilnost. Moja osebna zgodovina me vsak dan opominja, da za strategijami in politikami stojijo ljudje – družine, skupnosti, državljani. Njihovo zaupanje si moramo zaslužiti, njihova prihodnost pa je odvisna od naše sposobnosti, da dosežemo rezultate. To je tisto, kar me vodi v vlogi komisarke.

    Moja osebna zgodovina me vsak dan opominja, da za strategijami in politikami stojijo ljudje – družine, skupnosti, državljani.

    Slovenija in vaša domovina Hrvaška kot sredozemski članici EU prinašata edinstvene poglede tako na MED9 kot na širšo sredozemsko politiko Unije. Kako lahko po vašem mnenju ti dve državi dejavneje prispevata k oblikovanju pristopov EU v regiji?

    Tako Slovenija kot Hrvaška imata posebno odgovornost in priložnost, da v evropsko razpravo vključita realnost naše regije. Razumeta namreč zapleteno prepletanje geografije, zgodovine in kulture, zaradi katerega je Sredozem­lje križišče in strateška meja. Njun prispevek je lahko zelo oprijemljiv: gradita mostove med severom in jugom, se zavzemata za močnejše regionalno sodelovanje, spodbujata povezljivost z infrastrukturnimi in energetskimi projekti ter pospešujeta trajnostni razvoj. Imata tudi vlogo pri krepitvi varnosti – podpirata prizadevanja za odpravo nestabilnosti, nezakonitih migracij in hibridnih groženj. Hkrati pa obe nosita zgodovinsko izkušnjo konfliktov in živ spomin na to, kako lahko skupno delo in solidarnost spremenita izzive v priložnosti. To jima, ali bolje rečeno nam, daje edinstven glas v Uniji – in kaže, da se vlagan­je v mir, partnerstvo in odpornost izplača. Z vključevanjem tega vidika v sredozemsko politiko EU lahko pomagata oblikovati regijo kot prostor priložnosti, inovacij in blaginje, ki krepi Evropo kot celoto.

    Grški premier Kiriakos Micotakis, predsednik slovenske vlade Robert Golob in portugalski zunanji minister Paulo Rangelas na vrhu MED9 lani na Cipru. FOTO: Iakovos Hatzistavrou/AFP
    Grški premier Kiriakos Micotakis, predsednik slovenske vlade Robert Golob in portugalski zunanji minister Paulo Rangelas na vrhu MED9 lani na Cipru. FOTO: Iakovos Hatzistavrou/AFP

    Sredozemlje je strateško križišče za Evropo. Kako evropska komisija vidi vlogo regije v okviru širših geopolitičnih in gospodarskih prednostnih nalog EU?

    Uspešno in stabilno južno Sredozemlje je v središču delovanja EU. Vzpostavitev tega portfelja odraža, da je ta regija za EU spet pomembna. S sprejetjem pakta za Sredozemlje, 30 let po začetku barcelonskega procesa, znova krepimo naša partnerstva za vzpostavitev resničnega skupnega sredozemskega prostora. Ta pakt je prava pot naprej v času velike geostrateške in gospodarske negotovosti. Izzivov polni časi so tudi priložnost, da povečamo svojo odpornost, okrepimo geopolitično vlogo in poglobimo vezi z našimi najbližjimi partnerji. To je naš strateški pristop. V tej komisiji na svoje delo gledamo z vidika močnejšega sodelovanja, konkurenčnosti in varnosti za vse – v korist naših državljanov in naših gospodarstev. V globalnih odnosih želimo biti akterji in ne le plačniki. Naj vas spomnim, da EU predstavlja približno 16 odstotkov svetovnega BDP, vendar zagotavlja več kot 42 odstotkov svetovne pomoči. S paktom za Sredozemlje odpiramo novo poglavje za širše in močnejše sodelovan­je, ki temelji na zgodovinskih in kulturnih vezeh, ki nas povezujejo.

    Tako Slovenija kot Hrvaška imata posebno odgovornost in priložnost, da v evropsko razpravo vključita realnost naše regije. Razumeta namreč zapleteno prepletanje geografije, zgodovine in kulture, zaradi katerega je Sredozemlje križišče in strateška meja.

    Kakšna je vizija novega pakta za Sredozemlje in kako lahko MED9 pomaga zagotoviti, da se prednostne naloge sredozemskih držav bolj upoštevajo pri oblikovanju politik EU?

    Pakt ponuja nov politični okvir za reševan­je naših skupnih izzivov – od varnostnih groženj in nezakonitih migracij do podnebnih sprememb, energetskega prehoda, pa tudi gospodarskih priložnosti na morju – s skladnim, integriranim in vzajemno koristnim pristopom. Od preteklih pobud se razlikuje po načinu oblikovanja: v sodelovanju z našimi sredozemskimi partnerji, podprt s konkretnimi ukrepi in mehanizmi upravljanja, ki zagotavljajo odgovornost in uresničevanje. MED9 ima v tem procesu ključno vlogo. Kot skupina sredozemskih držav članic EU lahko zagotovi, da se sredozemske perspektive obravnavajo kot evropske prednostne naloge. To na primer pomeni zagovarjanje politik, ki krepijo odpornost, konkurenčnost in povezljivost. Z aktivnim sodelovanjem skupine MED9 lahko zagotovimo, da bo pakt prinesel rezultate – da bodo naše zgodovinske in kulturne vezi postale gonilo stabilnosti, inovacij in blaginje za vse.

    image_alt
    Sredozemski pridih za evropsko politiko

    Sredozemlje je ena od podnebnih vročih točk na svetu. Katere so prednostne naloge EU za pomoč regiji pri prilagajanju podnebnim spremembam, hkrati pa ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju trajnostne rabe virov, kot so voda in ribolovni viri?

    Sredozemlje je ena od podnebnih vročih točk na svetu, saj se segreva za 20 odstotkov hitreje od svetovnega povprečja. Zato o nujnosti ukrepanja na dvoma: skupni podnebni izzivi zahtevajo skupne rešitve. Naši sredozemski partnerji so nepogrešljivi na poti Evrope k podnebni nevtralnosti. Z največjim potencialom sončne in vetrne energije na svetu so ključni za povečanje rabe obnovljive energije na stroškovno učinkovit in strateški način. Pakt bo poglobil sodelovanje na področju podnebne odpornosti, obnovljivih virov energije, upravljanja voda in varstva biotske raznovrstnosti. To pomeni spodbujanje trgovine z obnovljivo energijo, krepitev medsebojnih povezav in podpiranje čistih tehnologij, hkrati pa varovanje ključnih virov, kot so voda in ribolovni viri. Vendar gre za več kot le podnebno politiko, gre za družbeno­gospodarsko preobrazbo. Z vlaganjem v obnovljive vire energije in infrastrukturo zmanjšujemo odvisnost, krepimo stabilnost in ustvarjamo delovna mesta.

    Regija je prevzela ključno vlogo med nedavno energetsko krizo, saj je EU pomagala pri diverzifikaciji oskrbe in krepitvi energetske varnosti v času, ko jo je zelo potrebovala.

    Migracijski pritiski ostajajo preizkušnja za EU in njene sredozemske partnerice. Katere pristope obravnavate, da bi bolje uravnotežili upravljanje meja, zakonite poti ter poglobljeno sodelovanje z državami izvora in tranzita?

    Upravljanje in zaščita migracij sta osrednji prednostni nalogi pakta. Z njim se bo uresničila zunanja razsežnost migracijske politike EU s krepitvijo sodelovanja s partnerskimi državami na področju upravljanja meja, prostovoljnega vračanja, ponovnega sprejema, reintegracije in zaščite. Cilj je celovit, na partnerstvu temelječ pristop na celotni poti, ki spodbuja stabilnost, ustvarja priložnosti ter zagotavlja humano in učinkovito upravljanje. Severnoafriške države niso le izvorne, temveč tudi tranzitne in ciljne točke. Migracije je zato mogoče učinkovito upravljati le kot skupno odgovornost. Ključni stebri tega pristopa vključujejo preprečevanje nezakonitih migracij z bojem proti tihotapljenju, zagotavljanje učinkovitega vračanja in ponovnega vključevanja ter širjenje varnih in zakonitih poti za spretnosti in mobilnost. Hkrati je bistveno obravnavati temeljne vzroke nezakonitih migracij in prisilnih razselitev. Z vlaganjem v naše južno sosedstvo in podpiranjem prilagojenega usposabljanja si prizadevamo ustvarjati delovna mesta, razvijati spretnosti in veščine ter povečati mobilnost delovne sile po zakonitih poteh.

    Sredozemlje ima velik potencial za obnovljive vire energije in povezljivost. Kako lahko MED9 deluje pri krepitvi energetske odpornosti Evrope in hkrati spodbuja konkurenčnost regije?

    Sredozemlje je zaradi obilice sonca, vetra in potencialnih virov na morju ena najbolj obetavnih regij na svetu na področju obnovljivih virov energije. Energetsko sodelovanje z našimi južnosredozemskimi partnerji ima izjemen potencial za skupno rast in tudi varnost. Regija je prevzela ključno vlogo med nedavno energetsko krizo, saj je EU pomagala pri diverzifikaciji oskrbe in krepitvi energetske varnosti v času, ko jo je zelo potrebovala. To sodelovanje podpira naše cilje prehoda z zagotavljanjem prehodnih virov energije, kot je zemeljski plin, hkrati pa postavlja temelje za prihodnja partnerstva na področju čiste energije. Pakt bo spodbujal v prihodnost usmerjeno sodelovanje, ki vključuje projekte, kot so južni vodikov koridor, nove električne povezave in infrastruktura za utekočinjeni zemeljski plin. Z okrepljenim sodelovanjem bomo lahko prešli na bolj odporen in podnebno nevtralen energetski sistem. Naš cilj je obojestranska korist: zagotavljanje cenovno dostopne in varne energije ob sproščanju zasebnih naložb in regio­nalnih projektov, ki podpirajo razogljičenje in ustvarjajo nove priložnosti, zlasti za mlade.

    Blaginja, stabilnost in varnost gredo z roko v roki, enega brez drugega ni mogoče doseči.Foto Jože Suhadolnik
    Blaginja, stabilnost in varnost gredo z roko v roki, enega brez drugega ni mogoče doseči.Foto Jože Suhadolnik

    Velik del prebivalcev Sredozemlja je mladih. Kakšno vlogo vidite pri krepitvi demokratičnega življenja in stabilnosti v regiji pri izobraževanju, spretnostih in sodelovanju mladih?

    Mladi so jasna prednostna naloga v mojem portfelju. Želijo svobodno izražati svoja stališča in oblikovati svojo udeležbo v družbi, kar je poudarjeno v svetovnem indeksu participacije mladih. Iz izkušenj, ki sem jih pridobila kot učiteljica in političarka, vem, da sta pridobivanje njihovega zaupanja in njihovo smiselno vključevanje v oblikovanje politik bistvenega pomena, zlasti ob upoštevanju različnih demografskih trendov. Zato pakt močno poudarja medosebne povezave, zlasti za mlade. Naši mladi so eno naših najdragocenejših bogastev in bistveno je, da prihodnost oblikujemo skupaj z njimi, ne le zanje. To lahko storimo na več načinov.

    Na Forumu Sredozemlja v Granadi sem predstavila zamisel o mladinski parlamentarni skupščini Sredozemlja, da bi mladi prevzeli odgovornost in oblikovali pakt. Z njim bomo postavili tudi temelje za ustanovitev sredozemske univerzitetne pobude. Ta bo študentom in akademikom v regiji omogočila, da se povežejo, sodelujejo in skupaj ustvarjajo inovacije. Poleg izobraževanja in izmenjav bo pakt osredotočen na ustvarjanje delovnih mest. Želimo sprostiti celoten potencial generacije, ki želi prispevati k skupni in uspešni prihodnosti.

    Bližnjevzhodni konflikt ima globoke posledice za Sredozemlje in Evropo. Kako lahko EU pripomore k deeskalaciji, stabilnosti in obnovljenemu dialogu v regiji ter hkrati podpira prizadete skupnosti?

    Blaginja, stabilnost in varnost gredo z roko v roki, enega brez drugega ni mogoče doseči. Želimo si dolgoročni mir in odpornost v Sredozemlju. To je odvisno od poglobljenega sodelovanja, gospodarskih priložnosti in vključujočega upravljanja. Čeprav pakt ni neposredno namenjen reševanju izraelsko-palestinskega konflikta, obravnava številne temeljne vzroke nestabilnosti. Z ustvarjanjem prostora za dialog, naložbe in medsebojno zaupanje lahko prispevamo k stabilnejšemu okolju, v katerem bodo politične rešitve postale dosegljive. Poseben poudarek namenjamo mladim, saj smo odgovorni, da jim zagotovimo boljšo prihodnost. Ne moremo si privoščiti, da bi na regijo gledali kot na skupek izoliranih kriz. Pakt pomeni premik od reaktivnega pristopa k pozitivnemu, skupnemu programu, ki služi sredozemskim državam in Evropi. Bolj povezano in odporno Sredozemlje je v interesu vseh – prispeva k miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu, pakt pa bo pomagal to uresničiti.

    image_alt
    Za Bruselj za zdaj le vloga plačnika

    Kaj menite o Trumpovem mirovnem načrtu v 20 točkah za Gazo?

    Pozdravljamo mirovni načrt v 20 točkah za Gazo. Še naprej se vztrajno zavzemamo za mir na Bližnjem vzhodu. Poudarek na prekinitvi ognja, izpustitvi vseh izraelskih talcev in nujni dostavi humanitarne pomoči je konstruktiven temelj za kratkoročno zmanjšanje trpljenja na terenu. Doseganje demilitarizacije in učinkovitega prehodnega upravljanja v Gazi je bistvenega pomena in bo zahtevalo skrbno usklajevanje. EU je pripravljena prispevati k tem prizadevanjem. Ključno bo naše sodelovanje v okviru Palestinske donatorske skupine, z regionalnimi partnerji vred, tudi iz zalivskih držav. EU je zagotovila, da se razmere na Zahodnem bregu niso zaostrile, saj je preprečila propad palestinske uprave. Pripravljeni smo pomagati k okrevanju palestinskega gospodarstva v Gazi in na Zahodnem bregu ter pri obnovi takoj naslednji dan po prekinitvi ognja. Prav tako bomo še naprej podpirali rešitev dveh držav. Za uspešno izvajanje načrta je bistvenega pomena začrtati jasno politično obzorje za Palestince.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sredozemlje: morje izzivov in priložnosti

    Vabljeni k branju posebne priloge, ki bo Delu priložena v četrtek, 16. oktobra 2025.
    Rok Tamše 10. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    MED9

    Sredozemlje zahteva rešitev z dvema državama v Palestini

    Poleg Macrona, Sancheza in Melonijeve bo poseben gost na vrhu voditeljev jordanski kralj Abdulah II.
    Boris Šuligoj 9. 10. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Podnebje in energija

    Države na jugu bi se povezale za nižje stroške

    Geografsko so južne države lepe, sončne in vetrovne, a brez povezav se cene energije ne bodo poenotile.
    Borut Tavčar 3. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Iberski polotok

    Mediteranski plinovod za zeleni vodik naj bi bil končan do 2030

    Vrednost projekta, ki bo energetsko odrezani Španijo in Portugalsko povezal s Francijo, je 2,5 milijarde evrov.
    Gašper Završnik 9. 12. 2022 | 19:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politbarometer

    Koliko ljudi je prepričanih, da Gibanja Svoboda ne bi volilo?

    Rekordno podporo je stranka, ki jo vodi Robert Golob, imela konec leta 2022, nato pa je v dobrem letu dni njena podpora strmoglavila.
    15. 10. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Opazovalci ruskih dezinformacij opozarjajo na rusko propagando v Sloveniji

    Rusija se proti Ukrajini bori tudi z dezinformacijami, enake prijeme ZDA uporabljajo proti znanosti, ko je ta v napoto ideologiji.
    Novica Mihajlović 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Med sodelavci se res dobro počutim« (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Odlični izdelovalci prestižnih interierjev za megajahte

    Cilj podjetja Bobič Yacht Interior, ki sodeluje s svetovno znanimi oblikovalci, je postati vodilni razvojni partner prestižnih interierjev v jahtni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Pot do uspeha tlakovala vizija o zelo kakovostnih izdelkih

    Največji vir odličnih idej za nove izdelke so njihovi uporabniki, poudarjajo v podjetju Unichem, v katerem so močno usmerjeni v izvoz.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    intervjuDubravka šuicaMED9SlovenijaHrvaškaenergetikaBližnji vzhodPakt za Sredozemlje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Vlada predlaga 639 evrov obvezne božičnice

    Vlada želi, da predolg obveznega izplačila obravnanava ekonomsko socilani svet.
    Maja Grgič 16. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priprave na sezono

    Dončić: Tudi mene je presenetilo

    Luka Dončić je v noči na torek odigral prvo pripravljalno tekmo za LA Lakers, navdušil je tako strokovni štab kot sebe.
    Nejc Grilc 16. 10. 2025 | 13:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska grožnja

    Evropa se bolj resno pripravlja na obrambo

    V Bruslju so predstavili načrt obrambne pripravljenosti EU do leta 2030 z nosilnimi projekti, kot je zaščita pred droni.
    Peter Žerjavič 16. 10. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Reprezentanca

    Uroš Zorman: Ne vem, če so ravno sladke skrbi, a se ne pritožujem

    Selektor rokometne reprezentance je za zadnjo akcijo pred EP in test s Srbijo izbral mešanico izkušenj in mladosti. Celje in Gorenje brez reprezentanta.
    Peter Zalokar 16. 10. 2025 | 13:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izjemni dosežki

    Enoletni deklici uspešno vgradili dolgotrajno mehansko podporo srca

    V UKC Ljubljana so prvič uspešno vgradili napravo Berlin Heart majhnemu otroku, kar odpira nove možnosti zdravljenja za najmlajše bolnike s srčnim popuščanjem.
    16. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska grožnja

    Evropa se bolj resno pripravlja na obrambo

    V Bruslju so predstavili načrt obrambne pripravljenosti EU do leta 2030 z nosilnimi projekti, kot je zaščita pred droni.
    Peter Žerjavič 16. 10. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Reprezentanca

    Uroš Zorman: Ne vem, če so ravno sladke skrbi, a se ne pritožujem

    Selektor rokometne reprezentance je za zadnjo akcijo pred EP in test s Srbijo izbral mešanico izkušenj in mladosti. Celje in Gorenje brez reprezentanta.
    Peter Zalokar 16. 10. 2025 | 13:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izjemni dosežki

    Enoletni deklici uspešno vgradili dolgotrajno mehansko podporo srca

    V UKC Ljubljana so prvič uspešno vgradili napravo Berlin Heart majhnemu otroku, kar odpira nove možnosti zdravljenja za najmlajše bolnike s srčnim popuščanjem.
    16. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Smo v Sloveniji dovolj digitalno neodvisni?

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje najti prave pohodne čevlje za vsak teren in vse vremenske razmere?

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo