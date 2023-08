V hotelu v Rimskih Toplicah zagorela savna, šest oseb v bolnišnici

V Rimskih Toplicah je v sredo zvečer, nekaj po 21.30, zagorela savna v hotelski sobi. Hotelske goste so evakuirali, šest oseb pa so zaradi vdihavanja dimnih plinov prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, poroča Center za obveščanje Republike Slovenije.

Kot so zapisali, so posredovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Laško, Rimske Toplice, Sedraž, Rečica in Zidani Most. Skupaj s Civilno zaščito Laško so hotelske goste evakuirali ter pogasili požar in prezračili prostore.

O dogodku so obvestili pristojne službe.