V hrani so lahko tudi steklo, bakterije in ostanki pesticidov

V Sloveniji se najpogosteje umikajo sadje in zelenjava, meso ter žita in izdelki iz žit. Razlogi segajo od ostankov pesticidov in bakterij, kot sta salmonela in listerija, do napačno označenih alergenov in tujkov, denimo kovinskih, steklenih ali plastičnih delcev.

Analiza odpoklicev kaže, da je bilo pri slovenskih izdelkih najpogosteje odpoklicano meso, pri sadju in zelenjavi pa so izstopali izdelki iz Egipta in Kitajske. Število odpoklicev se je leta 2024 povečalo, vendar to samo po sebi še ne pomeni, da je hrana postala nevarnejša.