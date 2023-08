V hrvaški Istri našli pogrešanega puljskega aktivista, njegovo stanje kritično

Znanega puljskega aktivista Alekseja Orla, ki so ga pogrešali od srede popoldne, so davi našli v gozdu v kraju Šišan vzhodno od Pulja. Po poročanju hrvaških medijev je bil 47-letni Orel dehidriran in napol pri zavesti ter so ga odpeljali v puljsko bolnišnico. Iz bolnišnice so sporočili, da je njegovo življenje še vedno ogroženo.

Orel je izginil pred dvema dnevoma. Policija ga je iskala s pomočjo gasilcev, gorske reševalne službe in številnih prostovoljcev.

Našli so ga na gozdnatem predelu nekdanje vojašnice v Šišanu in ga prepeljali v puljsko bolnišnico, so sporočili iz policije.

Izginotje aktivista in vodje Inicijative za Lungomare, ki se zavzema za ohranitev zelenih površin na puljski obali, je policiji prijavila njegova partnerka.