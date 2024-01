V Iowi se začenja ameriški predsedniški finale

V nadaljevanju preberite:

Po letu 1972, ko se je Iowa ustoličila kot prvakinja pri izbiranju predsedniških kandidatov, so se od zmagovalcev tamkajšnjih zborovanj v volilnih okrožjih, imenovanih kaukus, v Belo hišo preselili le Jimmy Carter, George W. Bush in Barack Obama. Demokrati so Iowo letos potisnili na marec in bi, če bi mogli, tudi drugouvrščeni New Hampshire, pomembnejša jim je Južna Karolina, ki je leta 2020 odločilno pomagala pri prevladi tedanjega poraženca iz Iowe Joeja Bidna. Največji slon na ameriškem političnem porcelanu pa je spet republikanec Donald Trump, zato bodo današnje predhodne volitve v Iowi pomemben znanilec politične prihodnosti velesile Zahoda.