V Medvodah umrl državljan Kanade

Danes, okoli 14. ure so bili policisti policijske uprave Ljubljana obveščeni, da umrl 69-letni državljan Kanade. Po do sedaj znanih podatkih se je s kolesom vozil po klancu navzgor iz smeri Trnovca proti Topolu, med vožnjo padel, ter mrtev obležal na vozišču.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Sumijo, da je smrt osebe posledica nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.