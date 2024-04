V nedeljo in četrtek ponoči zaradi del popolna zapora dela Dunajske ceste

Zaradi dostave konstrukcije viadukta bo v nedeljo od 19. do 5. ure zjutraj ter v četrtek, 18. aprila, prav tako od 19. do 5. ure zjutraj za ves promet zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF, so danes sporočili z ljubljanske občine.

Na občini udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Podiranje nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani je ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana. V okviru gradnje nadomestnega železniškega nadvoza je bil doslej odstranjen celotni južni del nadvoza, zabetonirani so bili piloti ter izvedene pilotne grede, krajni oporniki in vmesne podpore južnega dela novega nadvoza.

V času popolne zapore bodo izvedli montažo jeklenega nosilca za sovprežno armiranobetonsko konstrukcijsko ploščo čez nadvoz, pozneje sledijo še montaža jeklenih nosilcev ter dela na zgornjem ustroju železniške proge na objektu.

Do 27. junija, ko je predvideno rušenje severnega dela nadvoza, bodo potekala dela za preusmeritev železniškega prometa na novi del objekta ter pripravljalna dela za rušenje severnega dela obstoječega nadvoza čez Dunajsko cesto.