V Nemčiji iz bančnih sefov ukradli okoli 30 milijonov evrov, storilce še iščejo

V mestu Gelsenkirchen na zahodu Nemčije so neznanci iz 3200 sefov v trezorju banke ukradli za okoli 30 milijonov evrov gotovine in dragocenosti, je v torek poročala nemška tiskovna agencija DPA, ki se sklicuje na preiskovalce in varnostne vire. To bi lahko bil eden največjih tovrstnih bančnih ropov v sodobni nemški zgodovini.

Zaradi ropa, ki so ga odkrili v ponedeljek zgodaj zjutraj po sprožitvi požarnega alarma, je prizadetih več kot 2500 strank banke. Storilci, ki so po navedbah policije v trezor vdrli z velikim svedrom, so še vedno na prostosti. V sefih so stranke hranile denar, zlato, nakit in druge dragocenosti, je še sporočila policija.

Pred banko se je v torek zbralo okoli 200 zaskrbljenih strank, ki so hotele pridobiti informacije o svojih dragocenostih. Nekateri so poskušali nasilno vdreti v banko, zaradi česar je policija odredila njeno zaprtje.