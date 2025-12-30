  • Delo mediji d.o.o.
    V Nemčiji iz bančnih sefov ukradli okoli 30 milijonov evrov, storilce še iščejo

    Po do sedaj zbranih podatkih gre za enega največjih ropov bančnih sefov v sodobni nemški zgodovini.
    V sefih so stranke hranile denar, zlato, nakit in druge dragocenosti. Fotografija je simbolična. FOTO: Goldman Graff
    Galerija
    V sefih so stranke hranile denar, zlato, nakit in druge dragocenosti. Fotografija je simbolična. FOTO: Goldman Graff
    STA
    30. 12. 2025 | 16:16
    1:25
    A+A-

    V mestu Gelsenkirchen na zahodu Nemčije so neznanci iz 3200 sefov v trezorju banke ukradli za okoli 30 milijonov evrov gotovine in dragocenosti, je v torek poročala nemška tiskovna agencija DPA, ki se sklicuje na preiskovalce in varnostne vire. To bi lahko bil eden največjih tovrstnih bančnih ropov v sodobni nemški zgodovini.

    image_alt
    Zlata imamo vse več, sefov pa vse manj

    Zaradi ropa, ki so ga odkrili v ponedeljek zgodaj zjutraj po sprožitvi požarnega alarma, je prizadetih več kot 2500 strank banke. Storilci, ki so po navedbah policije v trezor vdrli z velikim svedrom, so še vedno na prostosti. V sefih so stranke hranile denar, zlato, nakit in druge dragocenosti, je še sporočila policija.

    Pred banko se je v torek zbralo okoli 200 zaskrbljenih strank, ki so hotele pridobiti informacije o svojih dragocenostih. Nekateri so poskušali nasilno vdreti v banko, zaradi česar je policija odredila njeno zaprtje.

