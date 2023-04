V nesreči s traktorjem umrla enajstletnica

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da je dopoldne ob 10.25 v Starih Žagah na območju občine Dolenjske Toplice traktor povozil otroka, ki je padel s čelnega traktorskega nakladača.

Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so na kraju potrdili smrt otroka, angažirani pa so bili tudi gasilci GRC Novo mesto, ki so zavarovali kraj dogodka in opravili pregled.

Radio Slovenija, ki se sklicuje na Policijsko upravo Novo mesto, je poročal, da je v tragični nesreči umrla enajstletnica.