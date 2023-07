V neurju na Južnem Tirolskem odnašalo mostove, plaz zasul vozila

Huda neurja z obilnim dežjem in nevihtami so v soboto zvečer zajela Južno Tirolsko in v nekaterih delih te najsevernejše italijanske pokrajine povzročila veliko gmotno škodo. Ponekod je deroča voda odnesle mostove, pod gorskih prelazom Gardena v Dolomitih pa se je sprožil zemeljski plaz in zasul več vozil. O poškodovanih za zdaj ne poročajo.

Tri kilometre pod gorskim prelazom Gardena vzhodno od Bolzana je ogromen plaz proda zasul več vozil na parkirišču in za seboj pustil sledi uničenja. Po navedbah gasilcev ni bil nihče poškodovan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Voda je ponekod v potokih odnesla lesene mostove. Na video posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti, kako se je potok Furkelbach razvil v veliko poplavo in odnesel tri mostove. Več cest in zgradb na območju je ostalo ujetih zaradi naplavin in blata, so davi sporočili gasilci na Južnem Tirolskem.

V Pustriški dolini je v dveh urah na kvadratni meter padlo 50 litrov vode. Zabeležili so tudi 500 strel, je na Twitterju zapisal vremenoslovec Dieter Peterlin, ki, kot je dodal, naslednjo nevihtno fronto pričakuje od torka.

Silovita neurja so bila kratka in močna, gasilske enote pa so ponekod na prizadetih območjih posredovale več ur. Medtem je davi že steklo odstranjevanje posledic neurja, še poroča dpa.