V Portorožu avto v morje, dve smrtni žrtvi

Malo po 11. uri je pri skladišču soli v Portorožu avto s koprskimi registrskimi oznakami, v katerem sta bili dve starejši osebi, zapeljal v morje. Čeprav so na kraj nesreče takoj napotili reševalce, gasilce, policiste in potapljače, jim ponesrečencev ni uspelo rešiti. Njuno identiteto še ugotavljajo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Kot so pojasnili, so bili o nesreči obveščeni ob 11.24. Pristojne službe so prišle na kraj dogodka. Osebi so potegnili iz avtomobila in ju oživljali, vendar niso bili uspešni. Zdravnica je ob 12.21 potrdila smrt obeh in odredila sanitarno obdukcijo. Vse okoliščine se še preverjajo, so sporočili policisti.