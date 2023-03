V požaru na celjskem sejmišču večja gmotna škoda

V celjski športni dvorani Golovec je ponoči zagorel gostinski lokal. Ogenj je zajel steno nad lokalom in del strehe objekta. Kot so danes za STA povedali na celjski policiji, je zaradi požara nastala večja gmotna škoda, vendar o njeni višini še ne morejo govoriti, prav tako še ni znan niti vzrok požara.

Danes pa si bodo celjski kriminalisti ogledali kraj pogorišča.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so prostovoljni gasilci iz Celja, Škofje vasi, Ostrožnega, Ljubečne, Trnovelj, Teharij in Lopate pogasili požar, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero. Poslovni del objekta Celjskega sejma je ostal nepoškodovan.