V požaru v Španiji umrli štirje mladoletniki

V mestu Vigo na severozahodu Španije je davi izbruhnil požar v pritličju stavbe, pri čemer so umrli štirje mladoletniki, so danes sporočili reševalci. Še osem poškodovanih so odpeljali v različne bolnišnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reševalci sicer niso sporočili starosti žrtev.

Požar je izbruhnil ob četrti uri zjutraj v pritličju stavbe. Gasilcem ga je uspelo pogasiti v nekaj urah. Vzrok požara še ni znan.

Na prizorišču je ekipa psihologov, ki pomaga svojcem žrtev.

Vigo je mesto s skoraj 300.000 prebivalci na atlantski obali, blizu meje s Portugalsko.