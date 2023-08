V prometni nesreči na pomurski avtocesti umrl 45-letni motorist

V prometni nesreči na pomurski avtocesti pri predoru Cankova je zgodaj popoldne umrl motorist. Po prvih zbranih obvestilih se je sam peljal v smeri proti Murski Soboti, med vožnjo padel po tleh in na kraju umrl, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor. Avtocesta bo na tem odseku zaprta dlje časa, poroča prometnoinformacijski center.

Kot so za STA pojasnili na mariborski policijski upravi, so bili o prometni nesreči obveščeni nekaj minut po 13. uri.

Zaradi prometne nesreče je tako na pomurski avtocesti zaprt predor Cenkova v smeri proti Murski Soboti. Po poročanju Prometno-informacijskega centra za državne ceste je obvoz za osebna vozila mogoč po regionalni cesti Sveta Trojica–Cerkvenjak–Sveti Jurij ob Ščavnici.

Kot so kasneje sporočili s policije, je bil 45-letni voznik motornega kolesa državljan Italije. Vzrok prometne nesreče je bila neprilagojena hitrost, zaradi katere je voznik z motornim kolesom trčil v robnik in padel po vozišču. Posledice padca so bile za motorista tako hude, da je na kraju nesreče umrl. Dodajamo, da je v prometni nesreči bil voznik udeležen sam.