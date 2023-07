V ruskem obstreljevanju na vzhodu Ukrajine umrlo šest ljudi

V ruskem obstreljevanju mesta Liman v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine je bilo davi ubitih najmanj šest ljudi, pet pa ranjenih, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil guverner regije Pavlo Kirilenko.

»Vsaj šest ljudi je bilo ubitih, pet pa ranjenih. Okoli 10. ure dopoldne so Rusi z več raketometi zadeli mesto,« je v objavi na družbenih omrežjih sporočil Kirilenko.

V napadu sta bili poškodovani hiša in trgovina, je še povedal Kirilenko in dodal, da so na prizorišču aktivni tako policisti kot reševalci, poroča španska tiskovna agencija EFE.