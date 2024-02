V soboto v slovenskih gorah več reševanj

V soboto je bilo v slovenskih gorah potrebnih več reševanj, je razvidno iz objave Uprave RS za zaščito in reševanje. Reševalci so posredovali na Dobrči, Mali Mojstrovki in pobočju Tosca, pri čemer je dvakrat sodeloval tudi vojaški helikopter.

V soboto ob 1.34 zjutraj se je pohodnik poškodoval pri sestopu z Dobrče v občini Tržič. Na pomoč so mu priskočili reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tržič, ki so ga oskrbeli, prenesli do ceste in predali reševalcem nujne medicinske pomoči (NMP) Tržič v nadaljnjo oskrbo.

Ob 12.17 si je na pobočju Male Mojstrovke v občini Kranjska Gora planinec pri sestopu poškodoval nogo. Gorski reševalci GRS Kranjska Gora so ga s pomočjo združene ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) in Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) ter posadke helikopterja Slovenske vojske (SV) oskrbeli na kraju dogodka in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Ob 12.39 pa sta na vzhodni strani pobočja Tosca v občini Bohinj zdrsnila dva planinca in si poškodovala nogi. Gorski reševalci GRS Bohinj so ju s pomočjo združene ekipe HNMP - GRZS Brnik in posadke s helikopterjem SV oskrbeli na kraju dogodka in ju prav tako prepeljali v jeseniško bolnišnico.