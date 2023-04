V Spodnjem Narofu začasno evakuirali 40 prebivalcev

V naselju Spodnji Narof v občini Zagorje ob Savi so danes nekaj po 9. uri zaradi nevarnosti eksplozije gasilci iz domovanj evakuirali 40 stanovalcev. Pri izkopu je namreč prišlo do poškodbe plinovoda, zato so pristojne službe zaprle plinovodni ventil. Po izvedenih meritvah so se stanovalci ponovno lahko vrnili v svoje stanovanja.

Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zagorje mesto in Trbovlje mesto so zavarovali kraj dogodka do prihoda vzdrževalca plinskega omrežja Adriaplin, ki je zaprl plinovodni ventil, nudili so tudi pomoč pri prenosu nepokretne osebe iz stanovanja.

Poškodbe plinovoda bo odpravil pristojni vzdrževalec plinske inštalacije, je navedeno na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.