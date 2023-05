V središču Maribora uhajal plin, poškodovanih ni

V objektu na Koroški cesti 1 v središču Maribora je danes okoli 15. ure prišlo do izpusta večje količine zemeljskega plina. Pristojne službe so del območja iz preventivnih varnostnih razlogov zaprle in izpraznile. Poškodovanih ni bilo, je sporočil poveljnik štaba civilne zaščite Mestne občine Maribor Samo Robič.

Po navedbah mariborske policijske uprave je do uhajanja plina prišlo v objektu, ki je v fazi obnove. »Na kraju so policisti in gasilci, ki objekt prezračujejo,« so sporočili.

Policisti zbirajo obvestila in bodo po prezračevanju objekta opravili ogled kraja dogodka.

Prebivalce je poveljnik štaba civilne zaščite Mestne občine Maribor ob tem opomnil na osnovne preventivne ukrepe v primeru izpusta plina. V takšnih primerih je treba takoj odpreti vrata in okna, da se prostor dobro prezrači. Zapreti je treba obstoječe zaporne elemente pri plinomeru ali glavni zaporni element ter takoj ugasniti vse plamene.

Ne sme se prižigati luči, vžigalic, vžigalnikov in cigaret ter uporabljati električnih naprav, stikal, vtičnic, zvoncev in telefonov. Izključiti je treba električno energijo, opozoriti druge stanovalce in zapustiti zgradbo, nato pa po telefonu zunaj objekta obvestiti dežurno službo distributerja plina.