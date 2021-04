V stotinah klicev smo motivatorji za življenje

V nadaljevanju preberite:



Že krepko čez leto dni je, odkar se v Sloveniji in svetu spopadamo s pandemijo koronavirusa. To je mnoge invalide in druge ranljive skupine postavilo v še bolj neugoden položaj. Največ težav je zaradi kriz, nastalih zaradi osam­ljenosti, tesnobnosti, samote in brezupa, ugotavljajo v Združenju invalidov – Forumu Slovenije (Zifs), kjer v pomoč tem skupinam izvajajo dva programa.



Dežurna psihosocialna služba pomoči in opore invalidom in drugim ranljivim skupinam deluje povsem samostojno, na brezplačni telefonski številki 041 381 679 in po elektronski pošti info@zifs.si. To je poseben socialni program, ki ga izvajajo od lani, natanko od 16. marca, ko se je kriza zaradi epidemije začela. Ta služba deluje prav vsak dan med 8. in 21. uro, ob vseh koncih tedna, praznikih in velikokrat tudi po 21. uri, če so stiske hude.