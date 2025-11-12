V strmoglavljenju vojaškega letala umrlo vseh 20 ljudi na krovu

V včerajšnjem strmoglavljenju turškega vojaškega letala na meji med Azerbajdžanom in Gruzijo je umrlo vseh 20 ljudi na krovu, je danes sporočilo turško ministrstvo za obrambo. Vzroka nesreče transportnega letala C-130 Hercules, ki je bilo na poti z zahoda Azerbajdžana v domovino, Turčija ni navedla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na videoposnetkih, ki so jih posneli očividci in objavili azerbajdžanski mediji, je videti, da se je letalo med padanjem vrtelo okoli svoje osi, od njega pa so odpadali deli.

Po navedbah gruzijskega notranjega ministrstva je letalo strmoglavilo na območju Sighnaghi, približno pet kilometrov od meje z Azerbajdžanom. FOTO: Giorgi Arjevanidze/Afp

Letalo je včeraj popoldne vzletelo z letališča Ganja v zahodnem Azerbajdžanu, kmalu po vstopu v zračni prostor sosednje Gruzije pa je strmoglavilo.

Po navedbah gruzijskega notranjega ministrstva je letalo strmoglavilo na območju Sighnaghi, približno pet kilometrov od meje z Azerbajdžanom. Pred tem je nekaj minut po vstopu v gruzijski zračni prostor izginilo z radarja. Gruzijski nadzor zračnega prometa je sporočil, da letalo ni oddalo klica na pomoč.

Turški obrambni minister Yasar Guler je novico o žrtvah strmoglavljenja sporočil na družbenem omrežju X, ob tem pa objavil fotografije vseh 20 umrlih.