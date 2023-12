V Ukrajini ponoči več kot 20 ruskih napadov z droni

Rusija je to noč napadla Ukrajino s 23 brezpilotnimi letalniki in eno raketo, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočile ukrajinske oblasti.

Od dronov, ki so jih ruske sile izstrelile s polotoka Krim, jih je ukrajinska vojska po lastnih navedbah sestrelila 18. Sestrelila je tudi raketo. O morebitnih žrtvah in škodi v napadih z droni za zdaj ne poročajo.

Zračna obramba je sicer ponoči posredovala v devetih različnih ukrajinskih regijah.

Rusija že več kot 21 mesecev vodi vojno proti Ukrajini, več kot leto dni pa jo napada tudi z bojnimi brezpilotnimi letali.