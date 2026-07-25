V ukrajinskih napadih na Zaporožje najmanj osem mrtvih, tudi otroka

V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo osem ljudi, tudi dva otroka, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več sto droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj dve žrtvi in dosegli celo območje Urala.

Vodja proruskega okupiranega dela zaporoške regije Jevgenij Balicki je sporočil, da je bilo tarča ukrajinskega nočnega napada letovišče v vasi Kirilivka ob Azovskem morju. Umrlo je osem ljudi, med 14 ranjenimi so po njegovih besedah še trije otroci, reševanje pa še poteka. Balicki je ob tem ukrajinske sile obtožil, da so namerno napadle civilne cilje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusija je naselje Kirilivka sicer okupirala že v prvih dneh invazije na Ukrajino leta 2022.

Dosegli tudi do več kot 1000 kilometrov oddaljene regije

Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla 328 ukrajinskih dronov. V obmejni regiji Belgorod sta po besedah vršilca dolžnosti guvernerja Aleksandra Šuvajeva umrla najmanj dva človeka. Napadi iz Ukrajine so dosegli tudi do več kot 1000 kilometrov oddaljene regije, kot sta Baškortostan in Čuvašija.

Župan Moskve Sergej Sobjanin pa je sporočil, da je Ukrajina proti moskovski regiji izstrelila približno 200 dronov. Ti so dosegli tudi mesto Jekaterinburg ob Uralu. Rusko podjetje za spletno prodajo Wildberries je sporočilo, da so zaradi napada pravočasno evakuirali zaposlene in začasno prekinili delo v svojem logističnem centru, pri čemer poslopje ni bilo poškodovano. Ukrajina je skladišča največjega ruskega spletnega trgovca v več krajih po vsej državi napadala že v preteklih dneh.