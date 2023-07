V Zadru preiskujejo morebiten pojav rotavirusa

Hrvaški državni inšpektorat v Zadru preiskuje primere okužbe z virusom na plaži Borik v Zadru. Zadrski zavod za javno zdravstvo je doslej ugotovil dva primera rotavirusa na tem območju, simptome črevesne viroze, kot so visoka temperatura, bruhanje in driska, pa je imelo tudi več drugih obiskovalcev plaže, danes poročajo hrvaški mediji.

Benito Pucara z zadrskega zavoda za javno zdravstvo je za hrvaški časnik Slobodna Dalmacija pojasnil, da so v zadnjih 15 dneh zaradi informacij, da so nekatere osebe imele simptome viroze, večkrat opravili analizo kakovosti morja. Rezultati so pokazali, da je kakovost morske vode ob hotelu druge stopnje, na peščeni plaži v zalivu pa prve.

Dodal je, da so v začetku julija dobili prijavo, da se je v hotelu Donat pojavila okužba. Služba za epidemiologijo je ugotovila dva primera rotavirusa - enega pri odrasli osebi, ki je bivala v hotelu, in enega pri otroku, ki ni bil gost hotela. Pri tem niso izključil možnosti, da sta se z virusom okužila s peskom na plaži.

Epidemiolog Alan Medić je izpostavil, da številni kopalci bruhanje in drisko pripisujejo »poletni virozi«, zaradi česar ne prinesejo blata na analizo. Opozoril je še, da rotavirus ostane v okolju tudi do nekaj dni.

Iz državnega inšpektorata so medtem sporočili, da bodo dali več informacij o okužbi po končanem inšpekcijskem nadzoru.