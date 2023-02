V Zidanem Mostu dvignili transformator

Na železniški postaji Zidani Most je dopoldne stekla prva faza dviga 380-tonskega transformatorja, ki se je prevrnil v začetku januarja. Pri dvigu uporabljajo posebne nosilce, s katerimi bodo transformator postavili v pokončno lego. Popoldne so transformator dvignili posebno ploščad.

Kot je v današnji izjavi za medije pojasnil direktor družbe SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc, bodo po dvigu transformatorja v nedeljo pospravili območje nesreče in na progo namestili nove tire. 18. februarja bodo transformator nato naložili na isti vagon, ki ga je pripeljal v Zidani Most, in ga dan pozneje prepeljali v tovarno v Črnuče, kjer ga bodo predstavniki proizvajalca natančno pregledali.

Dodatnih poškodb železniške infrastrukture na postaji v Zidanem Mostu ob dvigu Kranjc ne pričakuje, saj je dvig po njegovih besedah natančno načrtovan. Tir številka tri, na katerem se je zgodila nesreča, naj bi nemoteno deloval najpozneje 20. februarja.

Zaradi del je vozni red potniških vlakov danes prilagojen. Za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz, nadomestne prevoze pa opravljajo tudi z vlaki na dizelski pogon. Zamuda vlakov znaša od 10 do 15 minut.

Priprave na dvig so sicer potekale več dni. V četrtek so najprej stekla dela za odstranitev 20-kilovoltnega daljnovoda, v petek pa še pripravljalna dela za dvig transformatorja.

Transformatorska postaja se je prevrnila v noči na 7. januar, pri čemer se je huje poškodoval državljan Češke. Škoda je nastala na vozni mreži, signalno-varnostnih napravah in ograji. Tovor je bil zavarovan.