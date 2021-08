Več prijav nedovoljene koncentracije medijev

kultura nadzor



Kaj dela inšpektorat?

Medtem ko direktorat za medije Dolenjskemu listu, ki sodi v skupino Eurofit Martina Odlazka, zaradi nedovoljene koncentracije na trgu ni izdal soglasja za pridobitev lastništva v izdajatelju radijskega programa, inšpektorat za kulturo in medije v tem ne vidi nepravilnosti. Vztraja, da Eurofit ni izdajatelj medija in zato ne krši omejitve koncentracije po zakonu o medijih. Prijav za to področje je bilo lani sicer več kot v preteklih letih.Martin Odlazek je skoraj polovični lastnik družbe Eurofit, ki jo obvladuje skupaj s svojimi družinskimi člani, to podjetje pa je večinski lastnik Dolenjskega lista, ki je na vrhu močno prepletene lastniške hobotnice številnih podjetij. Prek teh zapletenih lastniških povezav v skupino Martina Odlazka sodijo številni komercialni radii, kot so Radio1, Radio Antena, Radio Kranj, Radio tednik Ptuj, Radio Triglav, Radio Celje … Od tiskanih medijev družbe iz te skupine izdajajo še Dolenjski list, oglasnik Salomon, Pomurski vestnik, Novi tednik in Primorske novice. Odlazkove družbe vsebinsko in trženjsko sodelujejo tudi s spletnim portalom necezurirano.si. Družbi Salomon in Svet24, ki ju obvladuje Odlazek, sta nedavno sodelovali tudi pri nakupu mariborskega časnika Večer.Direktorat za medije pojasnjuje, da je ministrstvo za kulturo v zvezi s prevzemi, ki jih izvaja družba Eurofit, prejelo več vlog. V omenjenem primeru Dolenjskega lista je direktorat ugotovil, da imajo osebe, ki po zakonu o medijih štejejo za povezane osebe z Eurofitom, prevladujoč položaj na medijskem trgu, zato jim soglasja ni izdal.Pridobitev deleža v mediju brez predhodnega soglasja ministrstva oziroma v nasprotju z zakonom o medijih naj bi obravnaval inšpektorat za kulturo in medije, vendar ta vztraja, da v primeru Eurofita ne gre za kršitev zakona o medijih, saj da ta družba ni izdajatelj nobenega medija. Ali so preverjali povezanost oseb, ne povedo. Eurofit je, denimo, večinski lastnik Dolenjskega lista, ta pa, na primer, polovični lastnik Salomona in tako naprej.Kaj torej sploh počne inšpektorat, ki ga vodi Sonja Trančar in ima osem zaposlenih – od tega šest inšpektorjev – njegov letni proračun pa znaša dobrih 440.000 evrov. Inšpektorat poleg drugih kulturnih področij nadzira tudi medije in avdiovizualno kulturo. Na vprašanje, katere postopke so vodili, nismo dobili odgovora. Iz letnih poročil pa je razvidno, da je lani opravil in zaključil 101 postopek, od tega 97 inšpekcijskih in štiri postopke o prekršku. Izdala je eno ureditveno odločbo, deset prijav odstopila drugim organom, četrtino primerov končala z uradnim zaznamkom, preostale primere pa je ustavila oziroma sploh ni uvedla postopkov.Inšpektorica se je ukvarjala z omejitvijo lastništva, z oglaševalskimi vsebinami v medijih, pravico do popravka in prepovedjo spodbujanja k neenakopravnosti ter nestrpnosti. V poročilu navajajo, da so lani zaznali porast prijav glede kršitev omejitev lastništva po zakonu o medijih, vendar postopki zaradi težavnosti in zapletenosti ugotavljanja lastništev in povezanih oseb še niso končani. Pri navedenih postopkih sodelujejo tudi z agencijo za varstvo konkurence in agencijo za komunikacijska omrežja in storitve.V letih pred tem je bila statistika precej skromnejša. Predlani je tako inšpektorat na področju medijev in avdiovizualne kulture vodil in zaključil 53 postopkov, od katerih so jih 11 ustavili. Leta 2018 je inšpektorat vodil 23 postopkov s tega področja, leto prej pa 21.