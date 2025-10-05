Velika nevidna evropska meja

Neomejen dostop | že od 14,99€
»Evropa je v resnih težavah,« je 23. septembra v svojem govoru v OZN grmel Donald Trump. »Nezakoniti priseljenci se zgrinjajo vanjo.« Tudi če prisluhnemo drugim politikom, se zdi, da je tok migrantov, ki nezakonito prečkajo evropske meje, neustavljiv. A najnovejši podatki kažejo nasprotno. V prvih osmih mesecih letošnjega leta je v Evropo nezakonito vstopilo 112.000 ljudi, kar je 21 odstotkov manj kot leto prej. Padec je še izrazitejši v primerjavi z letom 2023, kar 52-odstoten; tedaj je na evropskih obalah pristalo in meje prečkalo 231.000 ljudi.
Število ne pada zato, ker bi se spremenili temeljni vzroki migracij. Razlog je drugje: Evropska unija preizkuša nove načine, kako jih zaustaviti. Rezultati bodo mnoge razveselili, vendar nekatere metode vzbujajo skrb. EU dokazuje, da stroge politike daleč stran od njenih obal preprečujejo prihod migrantov.
