Veliki letni horoskop za 2021

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Joan Crawford, 23. 3. 1908 FOTO: Wikipedija

BIK (21. 4.–20. 5.)

Audrey Hepburn, 4. 5. 1929 FOTO: Wikipedia

DVOJČKA (21. 5.–20. 6.)

Marilyn Monroe, 1. 6. 1926 FOTO: dokumentacija Dela

RAK (21. 6.–22. 7.)

Gina Lollobrigida, 4. 7. 1927 FOTO: dokumentacija Dela

LEV (23. 7.–22. 8.)

Esther Williams, 8. 8. 1921 FOTO: Wikipedija

DEVICA (23. 8.–22. 9.)

Lauren Bacall, 16. 9. 1924 FOTO: Wikipedija

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Rita Hayworth, 17. 10. 1918 FOTO: dokumentacija Dela

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)

Grace Kelly, 12. 11. 1929 FOTO: Wikimedia Commons

STRELEC (23. 11.–21. 12.)

Betty Grable, 18. 12. 1916 FOTO: Wikipedija

KOZOROG (22. 12.–19. 1.)

Marlene Dietrich, 27. 12. 1901 FOTO: Wikipedija

VODNAR (20. 1.–18. 2.)

Lana Turner, 8. 2. 1921 FOTO: dokumentacija Dela

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Elizabeth Taylor, 27. 2. 1932 FOTO: dokumentacija Dela

Vztrajnost in odločnost bosta v letu pred nami najbolj cenjeni lastnosti. Uspešni bodo tisti, ki se ne bodo vdali. Saturn simbolizira tudi modrost. Modrost, da vemo, kdaj nadaljevati in kdaj dvigniti roke, modrost, da znamo izbrati tisto pot, ki je prava za nas, in modrost, da se borimo za ljudi, za katere se je vredno boriti.LJUBEZEN: Leto se začenja z Venero v znamenju kozoroga, v katerem bo do začetka marca. V tem času boste s partnerjem razrešili pereče težave, tudi takšne, ki so že dolgo kamen spotike med vama.Če ste samski, se lahko v tem obdobju poslovite od svojega stanu. Usodna bodo srečanja s predstavniki zračnih in ognjenih znamenj. V prvi polovici leta bo mnogim ovnom zadišala sosedova trava. Če se skušnjavi ne boste mogli upreti, lahko to pomeni konec tudi za dolgotrajna resna razmerja.Strastno bo od druge polovice julija naprej, ko se bodo tudi samski ovni za nekoga resno ogreli. Družinsko življenje lahko ob čeri trči v septembru in oktobru, ko se bodo kresala mnenja različnih generacij. Majhnim otrokom v tem času posvetite čim več pozornosti.DELO: Izkoristite začetek leta, ko vam zvezde obljubljajo dobre odnose z nadrejenimi, pa tudi uspešno timsko delo. Januar in februar sta hkrati najugodnejša meseca za pogovore o povišici in napredovanju.Vse do sredine julija boste izredno zaposleni. Načrtujte tudi oddihe, da vas ne doleti izgorelost. Dobro se bodo obnesle investicije v nepremičnine, nekaterim ovnom pa bo lep dobiček prinesel njihov hobi oziroma dejavnost, ki se ji posvečajo v prostem času. Sredina leta je zelo primeren čas za potovanja službene narave.ZDRAVJE: V letu 2021 je še posebej pomembno, da ne zanemarite svojega duševnega zdravja. Sprostite se z jogo, meditacijo, nakopičenih slabih občutkov pa se boste uspešno otresli tudi z aktivno vadbo, kot je boks ali kakšna druga borilna veščina. V natrpanem vsakdanjiku je pomembno, da se naučite vzeti si čas zase. Svet vas bo počakal.LJUBEZEN: Vaše ljubezensko življenje ne bo deležno večjih sprememb, naučili pa se boste bolj ceniti to, kar imate. Mnogi biki boste v letu 2021 povečali družino, se preselili v nov dom ali se odločili za uradne zaobljube.V razmerjih, v katerih pošteno škripa, se stvari ne bodo uredile, temveč se bodo nesoglasja poglabljala in pozno jeseni lahko takšne zveze tudi razpadejo. Samskim bikom lahko avgusta nekdo pošteno zamaje tla pod nogami in nato spet oktobra.Če hrepenite po dvojini, boste morali pokazati dobro mero prilagodljivosti. Spet se boste povezali z družinskim članom, s katerim sta se odtujila. Naj vam ne bo odveč narediti prvega koraka.DELO: Pred vami je leto, ko boste morali sprejeti spremembe in najti nove izzive. Ker ste precej tradicionalistični, bo to za nekatere bike velik izziv, toda v bližnjih boste našli trdno oporo. Drznite si tvegati, bogato se vam bo obrestovalo! Od začetka leta do konca julija bo Mars v znamenju tehtnice in v službi boste še bolj obremenjeni kot običajno.V tem času boste morali sprejeti tudi izjemno pomembno odločitev, od katere bo veliko odvisno. Ker boste več delali, boste nizali tudi rekordne dobičke. Razmislite o dobrodelnosti. Z vračanjem družbi boste v delu našli nov smisel. Novembra posebno pozornost namenite financam in se ogibajte nepotrebnemu zapravljanju.ZDRAVJE: Stres v službi lahko vso prvo polovico leta slabo vpliva na vaše zdravje. Imeli boste sicer dovolj energije, kljub temu pa je nujno, da se vsaj ob koncih tedna naučite službo popolnoma odmisliti. Septembra se lahko pokažejo posledice škodljivih navad in sedečega načina življenja.LJUBEZEN: Vaše ljubezensko razmerje bo v tem letu doseglo nove, neslutene globine. Če ste samski, to lahko pomeni, da boste ljubezen našli v nekom, ki vas zelo dobro pozna, torej v osebi iz prijateljskega kroga. Ne prestrašite se novoodkritih čustev.Najugodnejši čas za nove ljubezni bo v poletnih mesecih in nato spet decembra. Tisti v resnih razmerjih se boste v dvoje počutili odlično, četudi je v preteklosti med vama že pošteno zaškripalo. S partnerjem boste bolj povezani, vroče dogajanje se obeta tudi v spalnici. Neredki se boste razmerje odločili kronati s poroko ali naraščajem.S partnerjem bosta usklajena tudi v skupnih ciljih, zato je ta čas odličen za večje naložbe, morda nakup ali prenovo doma.DELO: Spomladi boste nekateri ugotavljali, da ste zapadli v rutino in da je čas za spremembe. Nekateri se boste odločili za odhod na svoje, drugi pa boste v okolju, kjer delate, postali gonilo sprememb. Zanesite se nase in zaupajte intuiciji. Finančno je pred vami uspešno leto, ko si lahko privoščite tudi kakšno tvegano naložbo.Oktobra in novembra boste trdo garali, da boste dosegli zastavljene cilje. Vse leto boste zelo ustvarjalni in navduševali boste z izvirnimi rešitvami. Nekateri boste svoj umetniški konjiček znali pretvoriti v odličen zaslužek.ZDRAVJE: Mnogi dvojčki si boste januar­ja ob pogledu na tehtnico morali priznati, da ste se malce zanemarili. Dinamično bitje, kot ste vi, nikakor ne bo dovolilo, da ga omejujejo odvečni kilogrami, zato boste brž zavihali rokave. Na kožo vam bo pisana individualna vadba, če boste vztrajali, pa boste že do poletja v sanjski formi.LJUBEZEN: Nesoglasja lahko že spomladi dosežejo vrelišče in nekateri bodo uvideli, da je bolje, da se razidejo. Tisti, ki bodo težave do aprila uspešno rešili, bodo poslej še močnejši, kar se bodo nekateri pari odločili tudi uradno potrditi.Samski raki ne hitite preveč, da se ne opečete. Iskalcem ljubezni bo naklonjen september, ko vam bo pot prekrižal nekdo, ki ga nikakor ne boste mogli stlačiti v predalček z nalepko »moja tipična izbira«. Ravno drugačnost in izstopanje iz okvirov bo tisto, kar vam bo zamajalo tla pod nogami. Izvirnost in nekonvencionalnost bosta lastnosti, ob katerih vam bo kri hitreje zaplala po žilah. Uspe lahko ravno zato, ker bo čisto drugače od vsega, kar ste vajeni.DELO: V zraku so spremembe, kar vas običajno navdaja z nelagodjem in nezaupanjem. Zvezde imajo z vami letos velike načrte, toda le, če boste odprti za novosti. Ne oklepajte se starih in preživetih vzorcev. Novi časi zahtevajo nove ideje in izvirne rešitve.Bistveno vam bo, da ste pri delu lahko ustvarjalni. Če vam trenutna zaposlitev tega ne omogoča, se boste ozrli za boljšimi ponudbami. Avgusta bo zelo pomembno, da si znate postaviti pravo ceno.Ne podcenjujte se, veliko imate pokazati! Od julija do decembra, ko bo Jupiter v znamenju vodnarja, se osredotočite na razvijanje svojih talentov in veščin, saj vam lahko v drugi polovici leta zagotovijo znatno izboljšanje dohodka. Razmišljajte zunaj ustaljenih tirnic in uspešni boste.ZDRAVJE: Neptun vas bo spodbujal v skrbi za duševno zdravje. Najboljše zdravilo proti stresu bo narava. Prisluhnite svojemu telesu in jeseni ne pretiravajte s fizično aktivnostjo, saj boste naredili več škode kot koristi.LJUBEZEN: Levi v resnih razmerjih boste pripravljeni narediti korak naprej, nekatere pa bo razveselila tudi novica o prihajajočem naraščaju. V razmerju se boste morali mojstriti v kompromisih, saj diktatorske ambicije pri partnerju ne bodo sprejete z razumevanjem.Merkur bo letos trikrat retrograden (med 30. januarjem in 19. feb­ruarjem, med 31. majem in 21. junijem ter med 28. septembrom in 16. oktobrom). Ta obdobja bodo pomembna za samske leve, saj se lahko v vaše življenje vrne oseba, ki vam je v preteklosti ogromno pomenila in za katero ste imeli vedno občutek, da ste jo prehitro izpustili iz rok.Tokrat vama lahko uspe, če ne bosta ponavljala starih napak. Pozna pomlad in zgodnje poletje sta lahko pri nekaterih levih čas družinskih nesoglasij. Z diplomacijo boste prišli dlje kot z avtoritarnostjo.DELO: Čaka vas precej naporno leto, z mnogimi vzponi in padci. Za uspeh, pa tudi za vaše družinske odnose in zdravje, je ključno, da se naučite razporejati čas med službo in zasebnim življenjem. Napredovanje vas čaka jeseni, ko boste zlasti levinje znale razbiti stekleni strop in se zavihteti na sam vrh. Ne pozabite na ljudi, ki so vam pomagali tja, in prisluhnite mnenjem tistih, ki delajo za vas.ZDRAVJE: Če ste se v preteklem čudnem letu malo polenili, vas bo pogled na tehtnico ali v ogledalo že kmalu po novem letu streznil in pognal v gibanje. Ne postavljajte si preveč divjih ciljev in ne posegajte po strogih dietah. Delajte na dolgi rok in v zmernem tempu, da ne boste vsak dan prepričani, da se vam godi krivica. V prometu bodite v drugi polovici leta posebej previdni.LJUBEZEN: Obetajo se vam spremembe na številnih področjih, še najbolj pa na ljubezenskem. V letu 2021 boste mnoge device snele rožnata očala in partnerja ugledale v pravi luči. Mnogim videno ne bo všeč. Part­ner bo računal na vašo pomoč in podporo, mnogi pa se boste spraševali, kaj vam daje v zameno.Razmerja, zgrajena na trdnih temeljih, se bodo letos le še okrepila, v drugi polovici leta pa se bo marsikatera devica veselila naraščaja ali selitve v skupni dom. Samskim letos ne bo dolgčas. Že zimski meseci vam lahko pripeljejo zanimivega družabnika, do aprila pa bo jasno, ali se bo izcimilo kaj več. Nova priložnost za usodno srečanje bo med 28. septembrom in 16. okto­brom, ko lahko retrogradni Merkur v vaše življenje vrne nekoga, ki vam je v preteklosti veliko pomenil.DELO: V službi boste sprejeli dodatne obveznosti. Ne bojte se prositi za pomoč in kdaj preprosto priznati, da česa ne zmorete, predvsem pa ne dovolite, da se kolegi skrivajo v vaši senci. Tako želeno napredovanje boste dočakali v začetku poletja. Ne pozabite ga proslaviti s tistimi, ki so vam stali ob strani. Vaše finančno stanje bo stabilno, na denar pa pazite od januarja do sredine maja in od novembra do konca leta, ko bo Uran v znamenju ovna. Zelo donosne bodo naložbe v nepremičnine.ZDRAVJE: Mars v znamenjih kozoroga in vodnarja vam bo letos pomagal v skrbi za duševno in telesno zdravje. Sorodno znamenje kozoroga vas bo spodbujalo, da proste trenutke preživljate v naravi, zračni vodnar pa, da preizkusite nove športe, tudi kakšnega bolj adrenalinskega.LJUBEZEN: Venera in Jupiter bosta vaša zaveznika pri sklepanju novih poznanstev romantične narave. Dogajanje na ljubezenskem področju bo pestro. Za mnoge bo največja težava, kako med več mikavnimi možnostmi izbrati pravo.Vezani se boste januarja pogreznili v rutino in računali na partnerja, da razbije monotonijo. Do pomladi v spalnici ne bo preveč vroče, aprila pa boste, morda tudi zaradi ljubosumja, zavihali rokave in dali partnerju vedeti, koliko vam pomeni. Poleti in jeseni se vam obetajo vznemirljiva srečanja. Nekateri boste ljubezen našli celo v tujini in čakala vas bo pomembna odločitev.Pestro bo dogajanje v vaši širši družini. Veliko vas bo priskočilo na pomoč ostarelemu sorodniku.DELO: Nad vašo kariero letos bdi Jupiter, ki bo od marca do julija retrograden v znamenju škorpijona. V tem času se vam obetajo številne priložnosti, potovanja v tujino in pomembna poznanstva, v marsikaj pa bo treba vložiti več truda kot sicer.Ne izgubite živcev, stvari se bodo premikale v pravo smer, četudi se vam bo kdaj zdelo, da stopicate na mestu. Saturn v znamenju kozoroga vas bo oviral pri varčevanju, saj se boste le stežka upirali materialnim dobrinam. Služili boste dobro, a privarčevali ne boste kaj dosti. Brzdajte se, saj lahko celo zapadete v dolgove.ZDRAVJE: Izogibajte se trendovskih diet, da bi bili videti dobro, saj z njimi svojemu zdravju delate več škode kot koristi. Ne bodite preveč drzni na smučiščih in drsališčih, sicer se lahko za vas leto začne s poškodbo. Stavite na zmernost pri gibanju in prehran­jevanju in ne pozabite na preventivne zdravniške preglede.LJUBEZEN: Ljubezen bo imela v življenju škorpijonov letos osrednjo vlogo. Merkur in Venera vam bosta pomagala, da boste partnerja bolje razumeli in se z njim še bolj povezali. Za tiste, ki bi radi v razmerju naredili korak naprej, je najboljši čas za romantične snubitve med sredo aprila in prvim tednom maja, ko bo Venera v znamenju bika.Samski škorpijoni boste do nekoga čutili veliko naklonjenost, zaradi preteklih slabih izkušenj in čustvenih ran pa boste pretirano previdni. Jeseni glasu srca ne boste več mogli niti želeli utišati in pod vplivom Marsa v znamenju kozoroga se boste končno znali pravilno odločiti. Zadnji del leta bo izredno romantičen in spoznali boste srečo, za katero ste doslej cinično mislili, da obstaja samo v filmih.DELO: Sredina leta vam prinaša številne priložnosti za karierno napredovanje, pozorni pa morate biti, da ne boste preveč zapravljali. Pri timskem delu se ne boste najbolje znašli in najuspešnejši boste tisti, ki lahko delate sami, po možnosti tudi fizično ločeni od sodelavcev. Če ste na vodstvenem položaju, ne pozabite motivirati sodelavcev in jih pohvaliti ob uspehih.Razumite, da so nekateri precej bolj družabni od vas in potrebujejo več pogovorov in spodbude. Obetajo se vam dobri zaslužki, zato se boste lahko v drugi polovici leta odločili tudi za večjo naložbo.ZDRAVJE: Zaradi napetega urnika se boste le s težavo sprostili, mnoge bo mučila tudi nespečnost. Preden sežete po pomagalih, iz spalnice odstranite vse elektronske naprave in se vsak dan odpravite k počitku ob isti uri. Namesto da pred spanjem gledate televizijo, vzemite v roke dobro knjigo. Nekaterim bo pomagalo tudi ukvarjanje z jogo.LJUBEZEN: V preteklosti ste imeli morda občutek, da je vaše razmerje zdrsnilo v sivo rutino, letos pa bo drugače. Čaka vas veliko romantičnih priložnosti in le od vas je odvisno, koliko jih boste izkoristili. Nekateri se boste vdali skušnjavi, ki se lahko pojavi tudi v podobi privlačnega sodelavca, in zapustili varen pristan, drugi pa boste znali pripeljati svež veter v obstoječe razmerje in ga celo kronati s poroko, selitvijo v skupen dom ali z naraščajem.Samskim strelcem se sreča nasmiha junija in novembra, ko vam bo pot prekrižal precej sramežljiv predstavnik vodnega znamenja. Ne bojte se narediti prvega koraka, da ne boste čakali v nedogled.V širši družini so mogoči spori, povezani s financami. Ohranite vljudnost, toda zahtevajte tisto, kar vam pripada.DELO: Brzdajte domišljijo in bodite pragmatični. Leto pred vami v finančnem pogledu ne bo najlažje, in če vas bo odneslo v sanjarjenje, si ne boste naredili usluge. V službi sami ne boste premikali gora, zato bo ključno, da s sodelavci strnete vrste in delujete za skupno dobro.Prisvajanje zaslug in kakšno zahrbtno ravnanje bi se hitro maščevalo, zato igrajte z odprtimi kartami. Dodaten zaslužek namenite poplačilu dolga. Uprite se nakupovanju dragih dobrin, ki jih ne potrebujete.ZDRAVJE: Prve mesece leta lahko zaznamujejo težave s kostmi ali zobmi. Če potrebujete zdravniško pomoč, pa četudi le slutite, da nekaj ni v redu, ukrepajte kljub neugodnim zunanjim okoliščinam. Skrb za zdravje vzemite vse do junija skrajno resno in nikar ne odlašajte z obiskom zdravnika, predvsem pa se ne zatekajte v samozdravljenje ali k raznim šarlatanom.LJUBEZEN: Venera bo v vašem znamenju večino januarja, novembra in decembra. Če ste samski in si želite to spremeniti, boste najuspešnejši v tem obdobju. Karizmatični boste in težko se vam bo upreti, večja ovira pri oblikovanju novih razmerij bodo vaša visoka pričakovanja.V družinskem življenju bodo nesoglasja sovpadala z obdobji, ko se bo Merkur gibal retrogradno. Takrat bo nujno, da si vzamete nekaj časa zase. Nekajdnevni oddih z dobrim prijateljem bo več kot dobrodošel.DELO: Pluton v vašem znamenju bo še naprej skrbel za napredek na vseh življenjskih področjih. Uspešni boste v vsem, česar se boste lotili, če vam instinkt veleva, da je nekaj bolje pustiti pri miru, pa mu vsekakor prisluhnite.Venera v kozorogu bo ugodno vplivala tudi na stanje na vašem bančnem računu. S partnerjem vama bo koristil posvet o družinskih financah, pametno pa bi se bilo posvetovati tudi s finančnim strokovnjakom, še posebno če se odločata o večji naložbi. Na kariernem področju se vam obeta napredovanje, pazite pa, da se ne boste z glavo zaletavali v zid.Uspešni boste le, če boste pripravljeni sodelovati – tako s podrejenimi kot s tistimi, ki so na karierni lestvici klin ali dva nad vami. Posebno ugoden čas za karierno napredovanje bo med 17. marcem in 15. majem in med 13. avgustom in 10. septembrom, ko boste v vašem znamenju gostili Mars.ZDRAVJE: Stres je tihi ubijalec, zato bo zelo pomembno, da najdete ustrezen ventil za sproščanje. Večkrat se odpravite v naravo in bodite aktivni. Buljenje v zaslone v prostem času vas bo samo še bolj utrudilo.LJUBEZEN: Začetek leta, pa tudi november in december z Venero v kozorogu ne bodo najlažji. Zelo čustveni boste, hkrati pa svojih občutkov s partnerjem ne boste pripravljeni deliti. Uran v znamenju ovna bo skrbel, da boste vse do maja magnetično privlačni za nasprotni spol. Spomladi boste imeli samski vodnarji veliko priložnosti za spoznavanje zanimivih ljudi.Najprivlačnejši se vam bodo zdeli tisti s podobnim načinom razmišljanja in sorodnimi konjički, poznanstvo s predstavnikom ognjenega znamenja pa lahko preraste v kaj več. Poleti se bodo na razpotju znašli vodnarji v resnih razmerjih in odnosi, zgrajeni na majavih temeljih, se lahko podrejo kot hišica iz kart. Čeprav bo sprva bolelo, boste čutili, da je tako prav.Druga polovica leta bo bolj umirjena, v ospredju bodo odnosi v širši družini. Jesenski meseci prinašajo srečanje s karizmatično osebo, ki vam bo spremenilo življenje. Vaša čustva bodo tako globoka, da vas lahko prestrašijo, toda glasu srca ne boste mogli utišati.DELO: V zahtevnem letu stavite na sodelovanje in dobre odnose s sodelavci. Raje kot da vse poskušate opraviti sami, prosite za pomoč. S financami bodite previdni, saj vam bo denar zaradi vpliva Neptuna v ribah vse prerad uhajal iz rok. Izogibajte se impulzivnim nakupom in raje varčujte.ZDRAVJE: Nujno je, da se naučite vsaj ob koncih tedna učinkovito odmisliti skrbi, povezane z delom. Vodnarje, ki ste lastniki svojega podjetja in delate ob petkih in svetkih, bo telo opozorilo, da tako ne bo šlo v nedogled. Sproščala vas bo bližina vode in skok do morja bo na vas deloval bolj učinkovito kot vsak antidepresiv.LJUBEZEN: Če ste imeli v preteklih letih velikokrat občutek, da vas življenje premetava kot lupinico sredi morja, se bodo stvari letos umirile in lažje boste zadihali. V ljubezni bo najpomembnejša odkrita komunikacija, najlepše priložnosti za spoznavanje novih ljudi pa boste imeli med 25. februarjem in 20. marcem, ko vas bo Venera v vašem znamenju obdarila z izjemno karizmo.Privlačili vas bodo ustvarjalni posamezniki sorodnih vodnih in zemeljskih znamenj. Ko se za nekoga ogrejete, mu dajte to jasno vedeti. Vezani se boste v mirnejših vodah odlično počutili. Uživali boste v urejanju in prenavljanju doma ter v druženju z ožjo in širšo družino.DELO: Jupiter bo zelo ugodno vplival na vašo kariero. V delu boste resnično uživali in celo v rutinskih opravilih, ki so vam bila v preteklosti odveč, boste našli zadovoljstvo. Okoliščine vas bodo prisilile, da se boste mojstrili v sklepanju kompromisov, toda z diplomatskimi spretnostmi boste iz večine bitk izšli kot zmagovalec.Z delom na daljavo se vam bodo odprle številne priložnosti za nova sodelovanja, tudi povezana s tujino. Najuspešnejša meseca, ko lahko računate tudi na napredovanje, bosta september in oktober. Če vas nadrejeni ne bodo znali ustrezno finančno spodbuditi, vam bo novembra ponudba konkurenčnega podjet­ja dala vedeti, koliko ste vredni.ZDRAVJE: Telo vas utegne pred pomladjo opozoriti, da že nekaj časa resno zanemarjate svoje zdravje. Več pozornosti namenite zdravemu prehranjevanju in poskrbite, da boste dovolj spali. Na urnik vnesite redno telesno aktivnost. Najbolje bo, če izberete kakšen šport, povezan z vodo.