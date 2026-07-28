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    Razno

    Dnevni horoskop za torek, 28. julija 2026

    Današnji dan prinaša priložnosti za napredek v karieri in poslu – izkoristite jih s pogumom, jasnostjo in inovativnostjo.
    FOTO: Jakub Pabis/Pexels
    Galerija
    FOTO: Jakub Pabis/Pexels
    Delo UI
    28. 7. 2026 | 06:00
    5:05
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    Oven

    Danes se vam odpirajo nova vrata, zlasti če delujete na področju izobraževanja, prava ali v mednarodnih povezavah. Zaupajte svoji samozavesti ter bodite pripravljeni na pogajanja ali predstavitve, saj lahko premišljeno tveganje pripelje do preboja v karieri. Pri financah bodite pozorni na podrobnosti in se izogibajte impulzivnim odločitvam.

    Bik

    Osredotočite se na temeljito načrtovanje ter dokončanje odprtih nalog. Vaša prizadevnost in sposobnost prepoznavanja skritih težav bosta danes v središču pozornosti nadrejenih, zato se izogibajte vpletanju v pisarniške igre in previdno ravnajte z denarjem. Večji izdatki ali stari dolgovi lahko zahtevajo vaš odziv.

    Dvojčka

    Vaša komunikacija in mreženje prinašata nove poslovne priložnosti, zato so sodelovanje in sklepanja dogovorov danes v ospredju. Vendar ne sprejemajte odločitev pod čustvenim pritiskom. Pri financah bodite racionalni in se izognite nepotrebnim stroškom, kajti skupni projekti lahko dolgoročno obrodijo sadove.

    Rak

    Organizacija in pozornost do detajlov bosta vaši najmočnejši orodji. Reševanje zapletenih nalog ali pogajanja o zamujenih izplačilih bo lažje, če boste ostali mirni in prilagodljivi. Izogibajte se novim zadolžitvam ter se raje posvetite obstoječim projektom in dolgoročnim ciljem.

    Lev

    Dan je idealen za izpostavljanje vaših vodstvenih sposobnosti in kreativnosti. Predstavitve, sestanki ali inovativni predlogi vas lahko postavijo v središče pozornosti, vendar posvetite pozornost tudi financam. Tveganja naj bodo premišljena, saj lahko danes prinesejo tako uspeh kot tudi izzive.

    Devica

    Raje kot za takojšnje priznanje danes vlagajte v dolgoročno stabilnost. Načrtovanje, reorganizacija in izboljšave delovnih procesov bodo obrodili sadove. Previdno z večjimi nakupi – naj bodo premišljeni in usmerjeni v izboljšave, ki bodo koristile vašemu delu ali domu.

    Tehtnica

    Dinamika dneva vas bo vodila od enega pogovora do drugega, zato izkoristite svoj dar za prepričljivo komunikacijo. To je odlična priložnost za nova poznanstva in poslovno mreženje, kjer lahko s prilagodljivostjo in šarmom dosežete pomembne dogovore.

    Škorpijon

    Intuicija in pogajalske sposobnosti so danes vaša največja prednost. Ne bojte se pogledati na izzive iz novega zornega kota, saj lahko prav nepričakovane ideje prinesejo napredek v poslu ali financah. Bodite odprti za sodelovanje in nova poznanstva, ki lahko odprejo vrata k večjim projektom.

    Strelec

    Danes so v ospredju velike zamisli, a bodite pripravljeni na nenadne spremembe. Ostanite zbrani in diplomatski, kajti prav strateška spontanost lahko vodi do uspešnih inovacij ali napredovanja v vodstvenih vlogah.

    Kozorog

    Vaša preudarnost in organiziranost se bosta danes obrestovali, zlasti pri uvajanju izboljšav v delovne procese. Prilagodljivost bo ključna, zato se tam, kjer bo mogoče, odprite novim načinom dela in sodelovanja, saj lahko to prinese boljše rezultate.

    Vodnar

    Dan je naklonjen širjenju poslovnih stikov in uvajanju inovacij. Vaše ideje bodo opažene in cenjene, zato jih pogumno predstavite sodelavcem ali nadrejenim. Ne bojte se presenetiti z izvirnim pristopom, saj vas to lahko izstreli v ospredje.

    Ribi

    Empatija in intuicija vas danes vodita do dobrih odločitev v poslu. Bodite pozorni na nenavadne priložnosti, ki se lahko pojavijo nepričakovano, kajti z odprtim pristopom in čustveno inteligenco lahko dosežete večje priznanje ali napredovanje.

    Današnji dan je v znamenju pogumnih potez, premišljenih sprememb in inovativnih pristopov. Z jasnimi cilji, odprto komunikacijo ter pripravljenostjo na presenečenja lahko vsak znak doseže pomemben premik na poslovni in karierni poti. Izkoristite energijo dneva za strateške odločitve in napredek!

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Today, Astrosofa, Elle, Indiatimes, Economictimes.

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    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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