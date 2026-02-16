Viharni vrh: obsedenost, strast in maščevanje

Leta 1847 je izšel temačen ljubezenski roman, ki ga je pod psevdonimom izdala Emily Brontë. Danes je tragična zgodba Catherine in Heathcliffa del svetovnega literarnega kanona, zato ni nenavadno, da je doživela več filmskih upodobitev, da je bil Heathcliff med drugim Laurence Olivier, da je bila ena od Catherin tudi Juliette Binoche. Zdaj je čas za novo, sodobno upodobitev, v kateri sta glavni vlogi odigrala Margot Robbie in Jacob Elordi.

Britanka Emerald Fennell se je občinstvu najprej predstavila kot igralka, lahko smo jo videli v seriji Pokličite babico in kot Camilo Parker Bowles v Netflixovi seriji The Crown. A potem je stopila za kamero in pokazala, da je za to delo morda še bolj nadarjena. Najprej je spisala drugo sezono serije Ubij Eve, nato pa zrežirala dva odmevna, zares posebna filma, Obetavno mladenko in Saltburn. Tokrat se je lotila strastne, temačne klasike Emily Brontë Viharni vrh, o ljubezni, ki se spremeni v obsedenost. Seveda s svojim pečatom. O filmu sta spregovorila Margot Robbie in Jacob Elordi, ki sta upodobila usodna zaljub­ljenca Cathy in Heathcliffa.

O novi različici klasike

To je različica Viharnega vrha v režiji Emerald Fennell, drzna interpretacija ene največjih ljubezenskih zgodb vseh časov, knjige, ki jo neskončno ljubi – in ki jo ljubim tudi sama. V preteklosti je bila zgodba neštetokrat prirejena in interpretirana. Mislim, da je Emerald želela znova ustvariti občutek, ki ji ga je knjiga pustila, ko jo je pri štirinajstih prvič prebrala. Zato je njen Viharni vrh zelo čustvena in prvinska izkušnja. Močno se osredotoča na to, kako se ob dogajanju počutite vi – kako se počutijo liki in, posredno, kot gledalec tudi vi. Mislim, da je to Emeraldina supermoč.

O likih, ki ne znajo drugače kot biti to, kar so

Ja. Zanimivo je. Kot da nobeden od njih ne bi zmogel kompromisa. Nobeden od teh likov ne prilagodi svoje osebnosti okoliščinam. Z vsemi svojimi hibami in posebnostmi drvijo naprej – in to pogosto s škodljivimi posledicami. Mislim, da je Emerald iz knjige izluščila ključne stvari o Cathy in Heath­cliffu in jih prelila v lika, ki ju vidite na platnu. Pri nekaterih drugih je ubrala drugačne interpretacije, da bi zgodbo podprla na drugačen način, kot smo ga potrebovali za scenarij. Liki so v knjigi zelo izraziti in takšni se zdijo tudi v filmu. To niso liki, na katere vplivajo okoliščine – to so liki, ki okoliščine ustvarjajo. To pa je bilo pri igranju Cathy tisto, kar mi je bilo najbolj všeč.

O tem, da sta filmska Cathy in Heathcliff starejša od tistih iz knjige

Da, Emeraldina različica deluje nekoliko sodobno, deloma zato, ker se je odločila Cathy in Heath­cliffa postarati. V knjigi je Cathy v poznih najstniških letih. V našem filmu je na začetku verjetno v zgodnjih do srednjih dvajsetih – naš film zajema približno šest let, od trenutka, ko se začne del, v katerem nastopam jaz. Zame kot sodobno gledalko je bilo koristno to, da je eden ključnih vidikov zgodbe izjemen družbeni pritisk, ki ga Cathy čuti, da se mora poročiti. Čuti veliko odgovornost in pritisk, da se poroči z Edgarjem Lintonom, in to tudi stori – kar se izkaže, kot sama pravi, za največjo napako njenega življenja, saj je seveda zaljubljena v Heathcliffa. Emerald je like po­starala in zrelejše so tudi nekatere druge plati filma. Mislim, da to pomeni, da ko so starejši in sprejemajo odločitve, ki jih sprejemajo, tega ne moreš preprosto opravičiti: »Saj so še otroci. Niso še živeli. Ne vedo, kaj delajo.« Po svoje jih film tudi bolj kliče k odgovornosti.

O tem, kaj bo zgodba dala gledalcem

Mislim, da bodo presenečeni. Morda nekateri pričakujejo bolj tradicionalen kostumski film – a to zagotovo ni. Drugi morda pričakujejo nekaj zelo pikantnega in provokativnega – in mestoma to tudi je –, a je dosti bolj čustven kot provokativen. Mislim, da bodo presenečeni, kako jih bo romanca odnesla. Osupnila jih bo vizualna podoba, fotografija, scenografija, kostumografija … zasnove nasploh so osupljive. Zlasti tisti, ki si ga bodo ogledali na velikem platnu, bodo te podobe nosili s seboj vse življenje.

O tem, kar ga je pritegnilo k filmu

Glavni razlog, da sem posnel ta film, je bil, da me je Emerald Fennell povabila. In res bi sodeloval pri vsakem njenem projektu, ker verjamem vanjo kot umetnico in še posebej kot filmsko ustvarjalko. Želim obstajati v njenem filmskem svetu, kakorkoli le lahko. Poleg tega me je privlačila ideja, da zaigram Heathcliffa skozi njen pogled – s to knjigo je dobesedno odraščala in jo pozna do obisti. Zelo me je mikalo videti ta lik, kot ga vidi ona. Vedel sem, da to ne bo klasična ponovitev lika, kot ga nekako nosimo v kolektivni zavesti.

O znani zgodbi, ki pa je tudi nova

Mislim, da je zanimivo to, da zgodbo poznamo, pa je v resnici ne. Imamo predstavo o zgodbi, kakršno so nam znova in znova prodajali, a bistveno pri Emeraldinem filmu in tem, kar doseže, je, da ujame duha Emily Brontë, tisto, kar tli pod besedilom, duha Viharnega vrha. In Emerald ga interpretira skozi svoj pogled, skozi sodobno optiko. Prav to je po mojem mnenju vznemirljivo pri tej interpretaciji. Upajmo, da bo znova prebudila in navdihnila predstave, ki jih že imate o Viharnem vrhu.

O razvoju njegovega lika

Heathcliff je že na začetku filma, ko hodi z očetom po trgu, nekdo, na katerega kričijo, ga vlečejo, udarjajo in ga svet zavrača. Je arhetipski izobčenec. Telo ima zato ves čas v zaščitni drži, sključen je, pripravljen na udarec. Scenografija je poudarila mraz, brezčutnost in osamljenost, kot bi se stene in skale zapirale nadenj. Ko pa se vrne in ima denar ter samostojnost, ko je polno priznan, izpolnjen človek, se vzravna, njegova oblačila ga dopolnjujejo, namesto da bi ga obremenjevala. Zelo zanimiv lok in čudovito ga je bilo igrati.

O delu z Margot Robbie

Obožujem delo z njo. Ko delaš z njo, te mine volja do pritoževanja nad čimerkoli, ker če misliš, da veliko zmoreš, ona hkrati obvladuje vsaj še petdeset stvari več – z na­smehom na obrazu. Na snemanju je neizčrpen vir navdiha in energije, iz katere lahko črpaš. Njeni dosežki so res osupljivi.