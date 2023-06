Vinakoper je živilsko podjetje leta

Med šesterico finalistov v kategoriji srednjih in velikih podjetij na izboru Najboljše živilsko podjetje 2023 je komisija na vrhu kmetijskih in živilskih podjetij v Portorožu za najboljše razglasila Vinakoper. V utemeljitvi so povzeli, da so v družbi Vinakoper prepoznali izjemne dosežke, navdušilo pa jih je tudi dejstvo, da vsako leto na trgu ponudijo nekaj novega, so sporočili iz podjetja. »Biti najboljše živilsko podjetje med malimi in velikimi podjetji je velika čast in potrditev izjemnih, prebojnih projektov, ki jih izvajamo v družbi VInakoper. Zavedamo se namreč pomembnosti naše vloge v lokalnem okolju; želimo biti zgled prehoda v trajnostno družbo in spodbujevalec trajnostnega življenjskega sloga tako naših kupcev kot širšega družbenega okolja,« je dejal direktor družbe Borut Fakin.