Vinci Vogue Anžlovar o filmu Dedek gre na jug, Tartinijev ključ in bolezni ALS

Morda pa moraš nekaj žrtvovati, ker si ljudem nekaj dal?

Po seriji deževnih dni je nad Piranom odprto jasno nebo brez oblaka. Ekipa mladinskega filma Tartinijev ključ poskuša nadoknaditi zamujene dni. Mudi se, pravi vodja snemanja, ko me odpelje po ozkem stopnišču na vrh stavbe, na teraso nad piranskimi strehami. Vinci je v svojem elementu, za kamero, videti je srečen kot otrok. Je lepo, ne, reče, ko se ozrem navzdol na piranski zaliv. Snemajo prizor z Goranom Navojcem. Hrvaški zvezdnik je v Vincijevem filmu Dedek gre na jug poglavar romske mafije, v Tartinijevem ključu sta z Jurijem Drevenškom zlikovca, barabi, ki želita onemogočiti mladi ekipi, da bi prišla do zaklada.

Nekaj dni kasneje sva se z Vincijem srečala v klubu Daktari; v Ljubljano je prišel, ker so imeli snemanja prost dan, da bi opravil še nekaj birokratskih zadev, tudi da bi pridobil dovolilnico za parkiranje za invalide, je rekel.

Že pred meseci ste na družbenih omrežjih objavili, da obstaja sum na bolezen motoričnih nevronov (ALS). Ne znam si predstavljati, na kaj ste najprej pomislili, ko so vam potrdili diagnozo.

Zakaj moram biti prej še invalid? To je bila moja prva misel. Zakaj raje kar takoj ne umrem. Ko ti povedo, kaj te čaka, ko vidiš osebe s to boleznijo, skozi kaj grejo ... Obstajajo prav faze te bolezni. Najprej trzanje mišic rok, nog, ramen. Mišični krči. Potem težave z govorom. Pri meni se je začelo na nogi, ne morem upogniti prstov, na roki imam atrofirane mišice. Potem začnejo slabeti mišice, ki omogočajo požiranje in govorjenje. Nato se začnejo težave z dihanjem, zakrnijo ti mišice, ki ti raztezajo pljuča. In potem se zadušiš.

O tem govorite tako, kot da bi se pogovarjala, kakšen nov scenarij pišete. Kaj so vam rekli, kakšna je prognoza?

Tega nihče ne more reči. Statistično je prognoza še od tri do pet let življenja. Od trenutka, ko se to pojavi. Eno leto sem že pokuril. Najbrž ni naključje, da mi je bil od nekdaj tako všeč Scottov Iztrebljevalec (Blade Runner). Tam je tisti ikonični prizor, ko Rutger Hauer, replikant Roy Batty, nekaj trenutkov pred smrtjo, med nalivom pravi (recitira v angleščini)

Videl sem stvari, ki mi jih vi, ljudje, ne bi verjeli ... Goreče bojne ladje ob ramenu Oriona. Gledal sem C-žarke, ki so se bleščali v temi pred Tannhäuserjevimi vrati … Vsi ti trenutki se bodo izgubili v času kot solze v dežju ... Čas je za smrt.

Mislite, da ne obstaja vsaj minimalno upanje, da se napredek bolezni upočasni, celo zaustavi?

ALS je neozdravljiva. Pri mlajših, ki dobijo to bolezen, sicer obstaja hipotetična možnost, da živijo tudi dvajset let. Stephen Hawking jo je dobil mlad in je bil zelo bogat, zato je lahko reguliral določene stvari. Na koncu sta mu delali samo dve stvari, možgani in penis. Saj je imel otroke, potem ko je že zbolel.

Da vam bo bolj jasno, obstaja vic: Kaj pravi tetraplegik, ko pride domov iz Brazilije? Uf, bilo je tako lepo, jaz sem samo gledal. In kaj mu na to reče bolnik z ALS, ko pride iz Brazilije? Nič, ker on dejansko lahko samo gleda.

Vendar možgani pri tej bolezni zelo dobro delujejo.

Vinci V. Anžlovar Kot najstnik je bil frontman benda Marcus 5, nato je v tretjem letniku režije v nekaj nočeh napisal scenarij Babica gre na jug in posnel prvi slovenski film z japonskim kapitalom, ki je bil nekaj časa najbolj gledani slovenski film; Japonci so ga prodali v dvanajst držav. Takoj zatem je v koprodukciji z Američani posnel Gipsy Eyes (Oko za oko) z zvezdo Claire Forlani, pa potem triler Poker z Magnificom, Jonasom Žnidaršičem, Brankom Đurićem in Vampirja z Gorjancev s Sebastianom Cavazzo in Inti Šraj v glavnih vlogah po knjigi Mateja Dolenca. Bil je avtor glasbe in montažer ­zadnje verzije kratkega filma (A)torzija, nominiranega za oskarja. V osebnoizpovednem dokumentarcu Selfie brez retuše se ukvarja s svojim otroštvom in preizpraševanjem mejne osebnostne motnje. Letos je doživel premiero njegov celovečerec Dedek gre na jug z Borisom Cavazzo in Vladom Novakom v glavnih vlogah, trenutno na piranskih ulicah snema mladinsko kriminalko Tartinijev ključ po knjigi Romana Kukovića. V filmu nastopajo mladi Svit Šturbej, Ella Lapajne in Maks Kerševan, ob njih pa še Jurij Drevenšek, Primož Pirnat, Janez Škof, Tanja Ribič, Zala Djuric, Nenad Nešo Tokalić in hrvaški igralec Goran Navojec. Producenta filma sta Zoran Dževerdanović in RTV Slovenija.

Imate hude bolečine?

Krči so kar boleči, ja. Zdaj sem dobil zdravila, ki jih delno omilijo. Spet imam asociacijo na nov film, tokrat Osmi potnik, ko se mišica tako izboči, kot bi imel pod kožo Aliena, ki hoče priti ven na različnih koncih telesa.

Kako zdaj občutite svoje telo? Mu zamerite?

Samemu sebi nisem bil nikoli všeč, zdaj pa sploh ne. Bajs, ki šepa in diha kot slon.

Pred tem ste se zelo ukvarjali s svojim videzom, imidžem, telesom, ki ste ga izklesali tako, kot ste si želeli.

In zdaj sem to dobil za kazen, to mislite? (se nasmehne) Tako kot je narcis utonil, ko se je gledal v odsevu jezera … ne vem. Morda pa gre za prometejstvo: ko moraš žrtvovati svoje telo, svoja jetra, ker si ljudem nekaj dal. Tomaž Pandur. Prince. Michael Jackson. Vsi so moja generacija.

Zanimivo, da ste omenili Tomaža Pandurja.

Zakaj, se vam zdi čudno? Ker sem bil nekoč zaljubljen v njegovo žensko? To ne pomeni, da ga nisem izjemno spoštoval in cenil. Sem totalni fen njegovega gledališča, bil sem na vseh premierah. Majolko Šuklje sem spoznal na Šeherezadi in vedel, da jo moram imeti v Babici gre na jug.

Vinci V. Anžlovar: Ker sem takoj, ko sem prebral roman, pomislil, da je to Da Vincijeva šifra za otroke. Najstniki Ella Lapajne, Svit Šturbej in Maks Kerševan se poskušajo dokopati do zaklada, ki so v resnici pisma med mojstroma Stradivarijem in Tartinijem. FOTO: Željko Stevanić/ifp

Prometej, ki ljudem prinese ogenj, pravite. Ste se zato odločili, da boste javno govorili tudi o bolezni ALS? Promocije za film zdaj ne potrebujete, film Tartinijev ključ bo zunaj najverjetneje drugo leto …

Ne vem, ali bom sploh doživel premiero, tega ne morem vedeti. Upam samo, da mi ga bo uspelo dokončati. Upam, da imam še dovolj časa.

Ko sva se dogovarjala za intervju, ste rekli: super sem. Delam, kar imam rad.

No, saj to.

Zakaj ste si izbrali prav ta roman Romana Kukovića, zakaj mladinski film?

Ker sem takoj, ko sem prebral roman, pomislil, da je to Da Vincijeva šifra za otroke. Naš film se začne s sporočilom, ki ga dobi Ella Lapajne, in potem se s prijateljema (Svit Šturbej, Maks Kerševan) poskušajo dokopati do zaklada, ki so v resnici pisma med mojstroma Stradivarijem in Tartinijem.

V Piranu Tartinijev duh oživlja Tartinijev festival klasične glasbe. Zdaj ga boste s tem filmom približali še mladim generacijam?

Tartini ima super dramatično zgodbo: uprl se je očetu, ko je hotel, da gre v samostan, odšel v Padovo, tam sabljal, strastno igral violino, se zaljubil v napačno žensko, se na skrivaj poročil, potem pa je moral bežati iz mesta. Izumil je tudi medton. Z dvema strunama je ustvaril frekvenco, da se sliši še tretji ton in da to postane akord. Par genijev je na svetu.

Zanimiva je faustovska zgodba o tem, kako je sanjal, da je sklenil pakt s hudičem za svojo dušo.

Tako je nastala tudi njegova najbolj nenavadna sonata Vražji trilček. Iz najbolj morastih sanj nastanejo najlepše stvari. (se nasmehne)

Kdaj ste sploh napisali scenarij?

Med korono. Če bi imel več časa, če vmes ne bi počel neumnosti in če bi imel bolj kontinuirano produkcijo, bi prej ko slej prišel do mladinskega filma. Ker je to žanr, ki nas vse spomni na tisto obdobje nedolžnosti, na vse stvari, ki so bile prvič … prvi poljub, prva zamera, prve bolečine. Tega nihče od nas ne pozabi.

Pade palica. Bom jaz, se sklonim pod mizo. Ne, jaz bom, nočem biti invalid, še preden sem invalid. Čeprav sem prav danes lahko končno mirno parkiral v bližini Lutkovnega. Tudi to je nekaj.

Jaz se samo ne bi hotel smiliti ljudem. Ker bomo vsi umrli. Kje sva ostala?

Prej sem začel razlagati, kako moja bivša žena Dida in hči Roza hočeta, da se pripravimo na vse ... nimam se kaj pripravljati. Tudi ko sem odhajal na pot z avionom, sem se spakiral tik pred odhodom.

Od uspešnice Babica gre na jug ste nenehno na očeh javnosti, pri nas ni režiserja, ki bi bil tako na očeh javnosti, ki bi javno razgaljal vse svoje bolečine, zamere.

Jaz ne vem … Res nisem nikoli imel občutka, da bi bil ekshibicionist. Meni so se stvari preprosto zgodile.

Morda ste bili prva lastovka tega samoizpovednega trenda.

Hočete reči, da sem kot lik v Kardashianovih. Tega sicer nisem gledal niti enkrat, baje je več kot dvajset sezon.

V bistvu sem bolj kot lik Jima Carreyja iz Trumanovega šova, tip, ki je od trenutka, ko se je rodil kot nezaželen otrok, postal glavni igralec resničnostnega šova, ki teče štiriindvajset ur na dan, le da tega ne ve.

Pri meni se zdi, da je nekaj podobnega. Kot da pisci scenarija tam zgoraj ves čas razmišljajo, kaj mu bomo pripravili zdaj, kakšno preizkušnjo bo imel zdaj. Aha, zdaj se je izvlekel, zdaj mu bomo dali nekaj terminalnega, da povečamo rejtinge, pa da vidimo, ali bo to zadnja epizoda ali nova sezona.

V članku, ki ga je napisal Štefančič o filmu Selfie brez retuše z naslovom Od Babice do najboljših treh minut slovenskega filma, je dobro povzel ta neki moj naključni, nenamerni ekshibicionizem. Saj tudi lik v Trumanovem v šovu ne ve, da je ves čas obkrožen s kamerami, jaz tudi nisem počel stvari zato, da bi me posneli. Pač sem jih naredil in potem so nekatere odmevale bolj ali manj v negativno smer. Ampak že Dalí je rekel: važno, da se o človeku govori, pa čeprav dobro.

Filmski režiser Miha Hočevar v Selfieju brez retuše pravi, da ste bili vedno pionir: Babica je bila »prvi film samostojne Slovenije«, Oko za oko prva slovensko-ameriška koprodukcija, Poker prvi celovečerec pri nas, posnet z digitalno tehnologijo in povečan na film.

Le da je bilo od enega do drugega filma precej donkihotovskega boja z mlini na veter. Kakšna poglobljena analiza bi najbrž pokazala, da je v teh filmih kar nekaj vsebine. Se mi pa zdi, da sem bil vedno potisnjen na rob. Že pri filmski glasbi, ki sem jo naredil za Babico, je bil problem, češ, kaj se pa ta gre.

Zmagal je na razpisu na Japonskem, napisal sem scenarij, režiral in ustvaril muziko, kaj bi pa še rad?

Babico ste posneli v tretjem letniku režije na Akademiji. Z japonskim denarjem.

Ja, mlad in nor. Scenarij sem napisal z litrom tekile v štirih dneh. Takrat sem jo mešal s kavo, se spomnim. In tekilo mi je dal Karpo Godina, ko sem mu rekel, da bom pisal scenarij za japonski natečaj. Ko sem takrat kolegom najavil: jaz bom letos snemal film, so me samo gledali, lej ga, kaj se pa ta gre. Čez štiri mesece smo z Japonci podpisali pogodbo.

Takrat se mi je zdelo, da se vse da. Mlada država, jaz mlad, zdaj pa bo.

Kdaj se je prelomilo? Že pri drugem filmu Gypsy Eyes oziroma Oko za oko s Claire Forlani v glavni vlogi niste mogli narediti tega, kar bi hoteli? In film ni šel v distribucijo po Sloveniji.

Takrat so mi dali na izbiro enajst scenarijev, vse sem prebral čez noč in se odločil, da bom delal najmanj slabega od vseh. Potem je bil še nenehen pritisk producentov. Med drugim so nam na snemanju že zjutraj pošiljali popravke, bolje »pokvarke«, da so se igralci, ki so se itak lovili z angleščino, morali zjutraj pred snemanjem učiti nove dialoge, ki niso bili nič boljši od prejšnjih.

Producenti so nenehno težili, niso me spustili v montažo. Napisano sem imel svojo muziko, ki sta jo pela Boris Cavazza in Zoran Predin, vse smo posneli, a so jo potem nadomestili z glasbo Emilia Kaudererja, sicer sva z njim zdaj frenda na facebooku. Kot da bi se prav trudili narediti polizdelek.

Nekaj podobnega je izkusil Srđan Dragojević, ki je bil štiri leta v Hollywoodu, a ni posnel niti enega filma.

Nekaterim se je tudi na drugi strani uspelo izmuzniti skozi to cenzuro. Pri nas je pa itak nastal en velik kotel. Poglejte samo Jana Cvitkoviča, ki se zdaj po facebooku trudi, da bi dokazal, da je bil njegov projekt po krivici zavrnjen na razpisu.

Ali pa neopaženost filma Dedek gre na jug na Festivalu slovenskega filma. Ne vem, ali si je žirija pogledala samo trailer, v katerem je Jonas briljanten in smešen in je zato dobil nagrado za najboljšo stransko vlogo? Filmska glasba, ki sva jo naredila z Milkom Lazarjem, je gotovo vrhunska. Scenografija je bila odvratno dobra.

Zala Djuric je še enkrat pokazala svoj igralski talent, ki ga očitno nihče v žiriji ni opazil. Pa Maruša Majer. Da ne govorim o likih, ki sta ju ustvarila Vlado Novak in Boris Cavazza …

Ste pa zato dobili možnost, da poleg vsega ustvarjate še scenarij za epski film po romanu Janeza Jalna Bobri.

Bobri so top šit. Imam stik z dediči, ki so odobrili projekt. Imam napisan prvi del in celoten treatment, torej vemo vse, kaj se bo zgodilo do konca. Malo sem spremenil stvari, zaradi boljše dramaturgije: recimo, mama Ostrorogega jelena je v knjigi že mrtva, v filmu pa umira in sinu pove, kako je Brkati som uničil vse …

Pišete scenarij z mislijo na igralce?

Brkati som bi bil gotovo Vlado Novak. Za Ostrorogega jelena sem imel v mislih Jureta Henigmana, a je zdaj preteklo že toliko časa, da ...

Če bi vedeli, da vam bodo odobrili snemanje, bi imeli dovolj sile in moči, da bi ga režirali?

To je film, ki bi za realizacijo potreboval najmanj deset milijonov evrov, poleg tega bi ga morali posneti v Laplandu, med Švedsko in Finsko, kjer so jezera, poleti je dan enaindvajset ur in ves čas postrani svetloba ... Tam so losi in medvedi, vse živo. V Sloveniji se tega v resnici ne da posneti. Sicer pa itak nimam časa.

Zadnjič sem rekel Borisu, ki je prišel na prvi dan snemanja, da sem se z njegovim tekstom v filmu očitno zadžinksal. Njegov stavek je tak, kakršnega bi zdaj izrekel sam: »Že stokrat sem hotel, da bi vse končal. Da bi kar ugasnil. In še ko se mi želja izpolni, ne gre brez bolečin. Moram crkavat'.« To je njegov stavek.

Škoda, ker se ne osredotočite na prizor, ko Cavazza pride v šotor romske vračinje in ga ta ozdravi s pomočjo kvantne fizike.

Saj kasneje reče, kako sem lahko bil tak idiot, da sem nasedel. Vsi liki v mojem filmu govorijo o kvantni fiziki, a za to uporabljajo besedo elektrika. Vse je elektrika.

Tesla je sicer zanikal obstoj materije, fizikalne zakone že, a materija je privid, vse, kamni, miza, vse, kar vidiva, je sestavljeno iz najmanjših, neskončno vrtečih se pizdarij. Tudi to, da je ta miza tukaj, kjer je … Vse je samo privid.

Potem bi morala biti privid tudi bolezen. Res mislite, da ni možnosti, upanja?

Prav o tem govorim v filmu. Vse je elektrika. Ko ugasneš luč, ni svetlobe.

Seveda obstaja neskončnost. Vsi atomi, ki so, bodo ostali dolgo časa potem, ko mene več ne bo, in se bodo oblikovali v nekaj drugega.

Mi zdaj citirate Billa Brysona iz njegove Kratke zgodovine skoraj vsega?

To je zelo poučna knjiga. Prav oklofuta te. Je pa tudi Štoparski vodnik po galaksiji Douglasa Adamsa poučna zadeva. Ko lika Zaphoda Beeblebroxa strpajo v kaznilnico, da bi dojel, kako majhni smo v primerjavi z vesoljem, pride ven poln sebe: očitno moram biti jaz najpomembnejše bitje v vesolju. Tako da ... kakor gledaš.

Tudi Stephen Hawking je v posthumni knjigi dokončno zanikal obstoj Boga.

Bom neskromno rekel: jaz sem ga zanikal že pred njim.

Blizu mi je teorija velikega poka, po kateri se je vesolje začelo iz singularnosti, manjše od atoma, torej niča. Edino, do česar se niso prikopali, je to, kako iz nekega resnega niča lahko nastane vse. To še vedno nikomur ni jasno. Potem bi se moral iz tega niča roditi Bog, da bi ustvaril vesolje, če bi Bog bil. To bi me še zanimalo izvedeti.

Ali ni ustvarjalnost kreativna sila, ki lahko spremeni kemično strukturo v možganih? Če pomislimo na Stendhalov sindrom, na občutek ekstaze ...

Ali smrti. Tako kot ikonični prizor Milene Zupančič v filmu Cvetje v jeseni? Ko Presečnikovi Meti od prevelike sreče poči srce?

Očitno vam je to blizu, citirali ste ga tudi v filmu Dedek gre na jug, v katerem Ksenija Mišič na podoben način izgubi zavest, ko po toliko letih zagleda ljubezen svojega življenja.

Ali pa prizor, ko Goran Navojec kot poglavar Romov že svoj monolog začne tako, »da bo tako kot v filmu. Akcija.« In potem se zvrsti kup filmskih citatov, od Šepetati konjem, Točno opoldne, Za prgišče dolarjev, Kdo tam poje, Rio Bravo ... Nihče ni popoln ...

No, zame je ta prizor nekaj takega, da bi lahko padel skupaj od lepote, od sreče, kot Meta. A nisem. Nikoli nisem padel skupaj zaradi prevelike sreče. Morda pa v mojem življenju ni bilo take sreče.

Niti takrat ne, ko ste bili kot dvajsetletnik na vrhu sveta, ko so vam ponujali scenarije v Hollywoodu, v Cannesu, ko ste srečali Jamie Lee Curtis, takrat zvezdo komedije Riba po imenu Vanda ...

To je bilo v Cannesu, ko sem bil na predstavitvi, Dog and Pony se reče v žargonu. Ko sem takrat prišel v hotel Carlton, je stala ob pultu na recepciji in sem ji poljubil roko. Takrat sem bil menda podoben Jeanu Renoju in so naju obkrožili paparaci. Jean Reno Jamie poljublja roko. (nasmešek)

Takrat so me prodajali kot tipa, ki za malo denarja dela filme, ki so videti bogati. In potem sem za kazen moral nenehno delati samo filme za malo denarja, ki so videti bogati.

❝ Dejstvo je, da moje mame ni bilo tam, ko bi jo najbolj rabil. Tako to je. Ni mi pomagalo, da je po petindvajsetih letih na filmu jokala. Ampak zdaj vsem oprostim, ker vem, da bom umrl. Vsi bomo umrli. Eni prej, drugi kasneje. ❞

Na kateri svoj prizor ste najbolj ponosni?

Ne vem, morda je moj najbolj ekshibicionističen in pameten film prav Poker. Dedek gre na jug je po neki filozofiji in sporočilu nekakšen cenzuriran Poker. Saj veste, kaj je rekel Oscar Wilde: vsa umetnost je neuporabna, ker je njen cilj zgolj ustvariti razpoloženje. Če praskaš pod površino, si si sam kriv za posledice. Dejansko je Dedek bolj večplasten film. Resda poskuša biti všečen ...

Ne nazadnje ste dobili zlato rolo … Velik dosežek za slovenski film, sploh v teh časih.

Ja, saj se ne pritožujem. Super je bila projekcija v Cankarjevem domu, ko si v nekem trenutku slišal krohot skupine na levi, pa čez nekaj časa na desni. Kot bi se vsak v dvorani fizično odzival na prizore v filmu. Na koncu se je zgodil aplavz, ki je trajal štiri minute. To je bilo lepo.

Nekaj se je očitno zgodilo. Nekaj, česar s Pokrom nisem znal skomunicirati.

Poker ste posneli v maniri Tarantinovega trilerja Stekli psi. Spomnim se kritik filma, tudi zaradi krutega prizora umora ženske, in to leto dni pred tem, ko je Gaspar Noé pretresel filmsko sceno z brutalnim posnetkom posilstva Monice Bellucci v Nepovratno.

Ja, takrat so mi očitali psihopatstvo, da. Gasparju pa ne.

Radi povzročate bolečino drugim?

Nerad. To pride spotoma. Vem, kdaj drugega boli. Empatičen pa sem.

Psihopat je bil recimo moj oče. In moja babica, ki je rada rekla, da je hotela samo dobro. Ko me je tepla, ko me je dušila z blazino, ko me je dajala klečat na koruzo … Samo dobro je hotela. Stavek, ki sem ga dal v usta enemu od likov v Tartinijevem ključu.

Zakaj pravite, da je bil oče psihopat?

Ker o tem ni dvoma. Oblike nasilja, ki jih je izvajal nad mano, otrokom, in nad partnerkami … Kot pravim v filmu, sem se velikokrat izognil telovadbi v šoli, ker me je bilo sram potpludb in modric.

V vaši generaciji ni veliko ustvarjalcev, ki bi imeli za sabo tako kruto družinsko zgodbo. Nič čudnega, da vaš profesor Igor Koršič pravi, da ste glede na vašo zgodbo svetnik.

Bolje, da zdaj ne greva v detajle. Moj oče je vse življenje govoril, da sem idiot, in sem se mu pol življenja trudil dokazati, da nisem, dokler nisem dojel, da je idiot on.

Sprašujem vas zato, ker se v osebnoizpovednem filmu Selfie brez retuše ukvarjate prav s preizpraševanjem mejne osebnostne motnje.

Pokojni psihiater Gorazd Mrevlje v filmu govori ravno o tem: da obstaja osebnostna motnja in mejna osebnostna struktura. Lahko si strukturiran kot mejna osebnost, ampak z nadkompenzornimi mehanizmi to rušilnost spreminjaš v kreacijo. Če si v tej kreaciji potrjen, ni nujno, da gre za umetnost, lahko si tudi avtoličar ali mizar, če si priznan, si opažen in se ta motnja umiri. V obdobjih, ko nisi, se to lahko pokaže v vsej svoji rušilni moči. Ali ustvarjaš ali rušiš in se zameriš ljudem in ti zameriš ljudem, ker so ti onemogočili, da bi se izrazil.

Najbolj dramatičen zasuk v filmu je, da ste se po petindvajsetih letih prvič srečali z mamo, ki je morala oditi zaradi družinskega nasilja.

Ja, res je pa tudi to, da je potem spoznala nekega tipa in šla v Ameriko, da bi tam naredila kariero.

V filmu je drugače. Ji še vedno zamerite, čeprav ji niso dovolili stikov z vami?

Dejstvo je, da moje mame ni bilo tam, ko bi jo najbolj rabil. Tako to je. Ni mi pomagalo, da je po petindvajsetih letih na filmu jokala. Ampak zdaj vsem oprostim, ker vem, da bom umrl. Vsi bomo umrli. Eni prej, drugi kasneje.

Sicer pa iz tega ne bi delal prevelike drame. Dramo bi delal samo iz tega, da bom kup atrofiranih mišic in da mi bo iz ust tekla slina, jaz pa se ne bom mogel niti opravičiti. To je drama.

V intervjuju za Jano ste rekli, da ste med prvimi podpisali predlog za spremembo ustave ...

Vprašanje o evtanaziji je precej kompleksno, da bi ga odpravila takole, v enem odgovoru. Ja, ne bi bil rad odvisen od drugih. Ne bi se gledal takšnega. Ne bi bil rad fizično indisponiran in v breme drugim. Tega se najbolj bojim.

Ko ne moreš več držati miške v roki, ne moreš tipkati, ne moreš niti govoriti, ne moreš povedati, da te boli, da ti gre to in to na živce … Tam si in vse veš, a te hkrati ni.

Vas je zelo strah?

Česa? Biti v takem položaju? Ni me strah. V resnici se mi zdi nesprejemljivo. Že zdaj, ko šepam in ko delamo v petem nadstropju, na terasi, zelo težko pridem na vrh, zelo se zadiham. Težje govorim. To gre zelo hitro naprej, res zelo hitro.

Vzpostavila se je nova skupina bolnikov z ALS, 22. junija imam obravnavo.

Tam bomo dobili respiratornega fizioterapevta, ki ti pomaga dihati. In logopeda, ki je tam zato, da ti pomaga, da se izraziš, ko ti zakrni jezik, ko glasilke ne delajo več. In načeloma se bom zadušil. Ampak ta smrt ni tako … poveča se ti vsebnost CO 2 v krvi ...

In pred tem ne boste mogli govoriti?

Ne, samo gledal bom. (nastane tišina) Iz zvočnikov glas Milana Mladenovića.

Slišite? Ekaterina Velika. Sami mrtvi nama igrajo.

Nisu dovoljne reči, samo obične reči, kažu, da imamo samo par godina za nas.

Sve one igre na sreču, sve one igre za ljude, koje je smislio neko, u samo par godina za nas ...

Morda je to čas, ko bi lahko razmišljal tudi o tej možnosti. Tudi v Babici zgodbo začnemo z besedami … I'll quit the story because I like happy endings. Odprti konci. Kako je že rekel Orson Welles: če hočeš srečen konec, je odvisno od tega, kje končaš svojo zgodbo.

Zdaj lahko rečem karkoli, brez nekih drastičnih posledic. V tem je tudi nekaj svobode, mar ne? The End. Fin. Vége. ●