Virus je še okrepil jeklarski primat Kitajske

Pandemija covida-19 je lani načela tudi jeklarsko industrijo. Proizvodnja jekla se je tako na svetovni ravni skrčila za 0,9 odstotka. Padec je bil v povprečju blažji, kot bi lahko bil. Zakaj? Kako so jo lani odnesli slovenski jeklarji in kakšna so pričakovanja za letos?