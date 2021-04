Na katera najpomembnejša vprašanja bi rada odgovorila?



Ali lahko razmišljamo o izkoreninjenju sars-cov-2



Kaj so nas naučile pandemije gripe



Endemski koronavirusi



Naravna imunost, zaščita po cepljenju, čredna imunost

FOTO: Santiago Arcos/Reuters



Ali je možnost sezonskega pojavljanja novega koronavirusa realna?



Dolgi covid (long covid)

V mnogih državah bo cepljenje, ki bi zajelo vsaj 50 odstotkov prebivalstva, zelo zahtevno in včasih tudi vprašljivo. Če v določenih delih sveta cepljenje ne bo dovolj množično, bodo ostala stalna žarišča izvora novih okužb, predvsem pa permanentne možnosti razvoja novih različic virusa s pretečo nevarnostjo odpornosti proti cepivom in imunosti prebolevnikov.



Krvni strdki, ki se lahko pojavijo po cepljenju



Protivirusna zdravila

Prihodnost sars-cov-2 bo deloma odvisna tudi od tega, ali se bo virus naselil v živalih, predvsem divjih živalih. Številne bolezni, ki so sicer pod nadzorom, še vedno obstajajo, ker imajo rezervoarje v živalih in je stalna nevarnost njihovega preskoka na ljudi.



Učinkovine, kot so ivermektin, vitamin D, kolhicin, statini, cinkove spojine itn.

Nove različice sars-cov-2 moramo jemati zelo resno. Vsako povečanje števila bolnikov pomeni »tremor pred potresom«, ki nas lahko spet doleti. Virus moramo prehiteti, namesto da ga ves čas skušamo dohiteti. Za prehitevanje imamo že sedaj dovolj orodij in orožij, samo uporabiti bi jih morali bolj smotrno.



Rezervoarji v živalih in pojavljanje novih virusov



Spremembe v zdravstvu in družbi



Kako se pripraviti na podobne grozeče pandemije

Virusi so temni angeli evolucije, vplivali so na razvoj vrst in večkrat tudi na človeško zgodovino. Koronavirusi spadajo v zloglasno kategorijo virusov enoverižne virusne RNK, ki vključuje viruse influence, viruse ebole, stekline, ošpic, nipah, hantaviruse in retroviruse. Zloglasni so predvsem zato, ker genom z eno verigo RNK omogoča pogoste mutacije, ki prinašajo bogastvo naključnih genskih različic, nato pa naravna selekcija naredi tisto, kar je povedal že Charles Darwin, čeprav ni vedel ničesar o horizontalnem prenosu genov. Pravzaprav o genih ni vedel ničesar. Tudi o virusih ni vedel ničesar. Vedel pa je vse.Eno pomembnih vprašanj je, ali bo novi koronavirus postal endemičen, kar pomeni, da bo krožil v neprecepljenih »žepih« globalne populacije. Kako pomembni so rezervoarji okužb v otroški populaciji? Kako pomembne so za bližnjo in bolj oddaljeno prihodnost različice virusa s trenutno najbolj neugodno južnoafriško (B.1.351) varianto na čelu? Postavlja se tudi vprašanje, ali nam bo s cepljenjem uspelo doseči čredno imunost v posameznih državah, regijah, na kontinentih itn.? Ali bo že jeseni potrebno poživitveno cepljenje s cepivom, ki bo usmerjeno proti novim različicam sars-cov-2? Kakšna bo usoda vektorskih cepiv? Kaj pomeni long covid? In ne nazadnje, zakaj bi bila učinkovita zdravila tako zelo pomembna?O izkoreninjenju virusa zaradi njegovih lastnosti ni realno razmišljati, virus bo ostal globalno in lokalno prisoten, njegov vpliv na življenje pa bodo v največji meri določale precepljenost in nove različice virusa. Čim nižja bo precepljenost v državi, izrazitejši bodo dolgoročni problemi (vsaj delno) s socialno izolacijo in ostalimi preventivnimi ukrepi zaradi vztrajanja nalezljivosti in resnosti bolezni (potrebe po hospitalizaciji, smrtnost, dolgoročne psihosomatske posledice bolezni). O izkoreninjenju virusa ne moremo razmišljati tudi zaradi že obstoječih različic virusa, kaj šele, če se bodo pojavile (pojavljale) nove, s še bolj problematičnimi lastnostmi. Predvsem pa eradikacijo preprečujejo živalski rezervoarji.Pandemije gripe se pojavijo približno vsakih sto let, v zadnjih obdobjih se pojavljajo celo malo pogosteje. Vzrok pandemijam so povsem nove različice virusa influence, za katere nimamo prav nobene imunosti. Spominski limfociti B in T, ki smo jih pridobili v predhodnih epizodah gripe, ne omogočajo nobene zaščite (ni križne imunosti). Ko za pandemični virus influence večina prebivalstva pridobi že nekaj imunosti, postane endemična sezonska gripa. Kombinacija vsakoletnega cepljenja in vsakoletne populacijske pridobljene imunosti (približno 30 odstotkov prebivalstva je imunega zaradi okužb v preteklih letih) nam omogoča, da se s sezonsko gripo spopadamo brez pretiranih strahov in ukrepov omejevanja socialnega življenja, nošenja mask, telesne distance, zbiranja itd. (s covidom-19 se bo to spremenilo).Sezonska gripa še vedno zahteva velik davek na svetovni ravni, saj letno terja približno 650.000 življenj. Nove različice virusa influence se stalno pojavljajo, zato je treba vsako leto preoblikovati cepiva proti gripi.Z večino virusov, z izjemo povsem novih, kot je sars-cov-2, se srečamo že v zgodnjem otroštvu; otroci imajo večinoma blago simptomatiko ali okužbo »prebolijo« brezsimptomno. Humani koronavirusi, ki povzročajo prehladna obolenja, verjetno že stoletja krožijo v človeški populaciji; odgovorni so za približno 15 odstotkov okužb dihal. Večina otrok se prvič okuži s temi virusi pred šestim letom starosti in razvije določeno stopnjo imunosti. Obramba precej hitro izzveni in žal odraslih pri ponovnem stiku z »navadnimi« koronavirusi ne ščiti pred zbolevanjem. Vseeno pa se zdi, da pogoste ponovne okužbe z endemičnimi koronavirusi krepijo imunost proti sorodnim različicam in praviloma imajo ljudje le blage simptome in znake bolezni.Ali bo podoben vzorec imunosti tudi pri sars-cov-2, za zdaj ni jasno. Rezultati obsežnih raziskav, v katere je bilo vključenih veliko oseb, ki so prebolele covid-19, kažejo, da je raven nevtralizirajočih protiteles, ki ščitijo pred ponovno okužbo, visoka še po osmih mesecih pri več kot 80 odstotkih oseb. Ostanejo spominske celice B, ki ob ponovnem stiku z novimi koronavirusi tvorijo specifična protitelesa, in dolgo živeče spominske celice T, ki preprečijo, da bi se v primeru okužbe bolezen stopnjevala do težjih oblik bolezni (klonska ekspanzija). Reinfekcije so redke, z večjo prevalenco različic virusa z južne poloble (mutacije E484K, K417N/T, N501Y) pa je pričakovati, da bodo pogostejše, ker tak virus »pobegne« imunosti (escape mutations). Upadajoča imunost je eden glavnih dejavnikov pri tem, da virus postane endemičen. Virus se je razširil po vsem svetu, število okužb se še naprej povečuje, veliko ljudi je še vedno dovzetnih, zato je bolezen še vedno v fazi pandemije. V endemični fazi pa število okužb z leti postane razmeroma konstantno.Da bomo dosegli to relativno stabilno stanje, bo lahko trajalo nekaj let ali po bolj pesimističnem scenariju tudi več, odvisno od tega, kako hitro se bo zmanjšalo populacijsko virusno breme in se bo razvila populacijska imunost. Če bi virusu omogočili nenadzorovano širjenje in zbolevanje prebivalstva, bi bil to najhitrejši način, da bi prišli do te točke – vendar bi to povzročilo milijone smrtnih žrtev. Najbolj primerna pot je cepljenje. Z množičnim cepljenjem najprej pričakujemo zmanjšanje primerov hude bolezni. Kako učinkovito lahko cepiva zmanjšajo prenos, pa bomo ugotavljali dlje.Podatki iz kliničnih raziskav kažejo, da bi lahko cepiva, ki preprečujejo simptomatsko okužbo, preprečila tudi prenos. Cepivo, ki je 90-odstotno učinkovito pri preprečevanju prenosa virusa, bo moralo doseči vsaj 55 odstotkov prebivalstva, da bo doseglo začasno čredno imunost, ob upoštevanju vseh temeljnih zaščitnih ukrepov (zaščitne maske, razdalja, zračenje itd.). Za odpravo vseh zaščitnih ukrepov pa bi morali cepiti okrog 67 odstotkov ljudi, da bi zagotovili čredno imunost. Če pa bo širjenje okužbe zaradi novih različic hitrejše in obsežnejše (trenutno predvsem B.1.351) ali če se bo izkazalo, da je cepivo glede prenosa manj kot 90-odstotno učinkovito, bo morala biti precepljenost prebivalstva še večja, po ocenah nekaterih strokovnjakov 70- do 80-odstotna. Učinkovitost preprečevanja simptomatske okužbe za divji tip virusa pri cepivih mRNK je približno 95-odstotna, pri vektorskih cepivih pa okrog 70-odstotna. Dokazi o učinkovitosti cepiva za preprečevanje okužbe pa prihajajo samo iz ene skupine pri preizkušanju cepiva AstraZeneca, ki je pokazala 55-odstotno zaščito pred okužbo, merjeno s tedenskimi nosnimi brisi. Podatke imamo za tri cepiva, ki so jih testirali proti različici B.1.351: cepivi Janssen in Novavax sta simptomatsko okužbo preprečili v 57 odstotkih, cepivo AstraZeneca pa v 49 odstotkih. Če postane varianta B.1.351 prevladujoča, bi lahko skupna učinkovitost cepiv za preprečevanje prenosa B.1.351 znašala le okrog 50 odstotkov.Kaže, da pretekla okužba ne zagotavlja imunosti proti novim različicam, še posebno ne proti južnoafriški. Če je to res, je čredno imunost mogoče doseči le s cepljenjem, vendar pri določenih predpostavkah. Če bo različica B.1.351 postala prevladujoča, bo imunost, pridobljena s cepivi, žal verjetno precej nižja od ravni, potrebne za doseganje čredne imunosti do zime 2021‒2022 na severni polobli. Precepiti bi morali zelo velik delež prebivalstva oziroma cepiva prilagoditi novim različicam. Rezultati zadnjih raziskav kažejo, da bi cepivo, ki bi bilo usmerjeno proti proteinu S na različici B.1.351, učinkovalo tako proti divjemu tipu virusa kot proti različici P.1 (brazilski).Take so tudi izkušnje v Izraelu, kjer so doslej cepili približno 60 odstotkov prebivalstva, sprašujejo pa se, ali je to dovolj za čredno imunost. Poleg problema, ali cepiva (dovolj) ščitijo pred prenosom virusa in pred novimi različicami virusa (predvsem B.1.351), so težave zaradi rezervoarjev virusa v populaciji otrok, ki (še) ne morejo biti cepljeni, in vdorov iz sosednjih držav, kjer niso cepili niti enega odstotka populacije. Predvsem zaradi južnoafriških mutantov in zaradi neprecepljenosti otrok kaže, da bo treba za dosego čredne imunosti imunizirati veliko več odraslih oseb, kot so prvotno domnevali. Kaže, da so otroci pomembnejši prenašalci okužbe, kot smo to domnevali v prvem valu. Odrasli se okužijo brezsimptomno v približno 40 odstotkih, rezultati raziskave iz Nemčije pa kažejo, da se to zgodi pri predšolskih otrocih v 68 odstotkih in pri šolskih otrocih v 52 odstotkih. Nujno potrebno je čimprejšnje cepljenje otrok, zato mrzlično čakamo na rezultate raziskav, ki so v polnem razmahu.V mnogih državah bo cepljenje, ki bi zajelo vsaj 50 odstotkov prebivalstva, zelo zahtevno in včasih tudi vprašljivo. Če v določenih delih sveta cepljenje ne bo dovolj množično, bodo ostala stalna žarišča izvora novih okužb, predvsem pa permanentne možnosti razvoja novih različic virusa s pretečo nevarnostjo odpornosti proti cepivom in imunosti prebolevnikov.Tudi če bo virus ostal endemičen v številnih regijah, se bodo »svetovna potovanja« verjetno nadaljevala, ko se bo obseg hudih okužb zmanjšal do te mere, da ga bodo zdravstvene službe lahko obvladale, in ko bo precepljenih večina ljudi, ki so dovzetni za hude oblike bolezni.Glede na vse okoliščine ni jasno, ali bo covid-19 postal kronična sezonska bolezen. Preveč je negotovosti glede verjetnosti in pogostosti pojavljanja novih različic, zmanjšanja učinkovitosti cepiva predvsem proti obstoječim različicam (južnoafriški) in proti potencialno novim mutantom, negotove so napovedi glede navzkrižne imunosti pri prebolevnikih, ves čas pa je na preizkušnji tudi doslednost našega varnega obnašanja. Obstaja verjetnost, da bo novi koronavirus šel po podobni poti kot gripa – z izbruhi v mrzlih zimskih mesecih. Verjetno bo covid-19 zaradi cepljenja, ki bo ob novih tehnologijah hitro upoštevalo tudi morebitne nove različice virusa, v številnih, predvsem razvitejših regijah sveta postal endemska, vendar zdravstveno manj pomembna sezonska okužba, ki ji ne bo treba več izrazito prilagajati zasebnega, družbenega in gospodarskega življenja. V državah in predelih, kjer precepljenost in javnozdravstveni ukrepi za zadrževanje epidemije niso in ne bodo dovolj dobri, pa bodo ostala pomembna žarišča okužbe, vendar predvidevamo, da v državah z dobro precepljenostjo ne bo prišlo do ponovnih epidemij.Vsakemu valu covida-19 sledijo novi valovi dolgega covida. Ugotovitve kažejo, da je dolgoročno breme te bolezni veliko. Po prebolelem covidu-19 se lahko pojavi t. i. long covid (dolgi covid), imenovan tudi postakutni sindrom covida-19. Ta sindrom je opredeljen s simptomi in bolezenskimi znaki ali z zapoznelim začetkom le-teh po štirih tednih od začetka okužbe s sars-cov-2, ki trajajo vsaj 6 do 12 tednov. En del posledic covida-19 predstavljajo okvare organov in tkiv, ki nastanejo pri bolnikih s težjim potekom bolezni. Npr. osebe, ki so bile zdravljene v enotah intenzivnega zdravljenja (EIZ) ali so prebolele hudo obliko bolezni, potrebujejo dolgotrajno rehabilitacijo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča oz. v zdraviliščih. Pri teh bolnikih gre pogosto za težave, ki so podobne kot pri vseh bolnikih, ki so hospitalizirani v EIZ (npr. miopatija kritično bolnega itn.), poleg tega pa še za zaplete, ki so značilno povezani s covidom-19. To so okvare pljuč (fibroza pljuč, pljučne embolije, zmanjšana difuzijska kapaciteta, restriktivne motnje itn.), prizadetost srca (motnje srčnega ritma, vnetje srčne mišice itn.), okvare delovanja ledvic in jeter, pojav krvnih strdkov v različnih organih, izguba las, presnovne motnje (sladkorna bolezen brez tradicionalnih dejavnikov tveganja) ter nevropsihiatrične težave, kot so kognitivne motnje, depresija, anksioznost itn. Za obravnavo teh oseb je potreben interdisciplinarni pristop specialistov številnih vej medicine.Od 10 do 20 odstotkov oseb po prebolelem covidu-19 se ponovno vrne v bolnišnice. Najpogostejši vzrok so sepsa (bakterije v krvi, ki se zasejejo v različne organe in tkiva), pljučnica, popuščanje srca in pljučna embolija.Težave pa se lahko pojavijo tudi pri mlajših osebah, ki so prebolele blago obliko bolezni. Vzrok ni znan. Značilne so številne različne težave, ki lahko zelo poslabšajo kakovost življenja prebolevnikov: utrujenost, bolečine v mišicah in sklepih, dolgotrajna izguba vonja in okusa, glavobol, palpitacije (v prsnem košu čutimo bolj ali manj neredno bitje srca), motnje spanja, motnje koncentracije, kognitivne motnje, depresija itn. Vedno je treba biti pozoren, da se v ozadju teh težav ne skriva določena bolezen (npr. vnetje srčne mišice, ki se pojavi pri do 15 odstotkih oseb, ki so prebolele covid-19), večinoma pa vzroka ne razkrijemo in je potrebno simptomatsko zdravljenje. Pri veliki večini težave minejo po šestih do osmih mesecih. Vendar je to dolgo obdobje, v katerem so številni v negotovosti, ali bodo sploh kdaj okrevali. Vsem tem osebam je treba ponuditi karseda strokovno in empatično pomoč.Za razlago teh pojavov sva prosila asist. dr. Tjašo Vižintin Cuderman s Kliničnega oddelka za žilne bolezni, UKCL: »V zadnjih mesecih poročajo o pojavu krvnih strdkov (tromboz) po cepljenju z vektorskimi cepivi proti covidu-19, predvsem po cepljenju s cepivom AstraZenece. Zaplet je zelo redek, nastopi le pri 4 osebah na milijon cepljenih (0,004 odstotka). Za primerjavo: krvni strdki se pri jemanju kontracepcijskih tablet pojavijo pri petih ženskah na 10.000 uporabnic (0,05 odstotka), pri ljudeh, ki se zaradi covida-19 zdravijo v bolnišnici, pa krvne strdke zabeležimo v povprečju pri 14 odstotkih bolnikov. Mehanizem nastanka krvnih strdkov, ki lahko nastanejo po cepljenju z vektorskim cepivom proti covidu-19, je drugačen kot pri 'običajnih' trombozah. Krvni strdki po cepljenju nastanejo namreč kot posledica imunskega odziva organizma na cepivo; tvorijo se protitelesa proti krvnim ploščicam, kar povzroči njihovo pretirano aktivacijo in posledično nastanek krvnih strdkov. Ob tem je število krvnih ploščic znižano, zato so zaplet poimenovali 's cepljenjem povzročena imunska trombotična trombocitopenija' (angl. vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia). Krvni strdki pri tej bolezni se pogosteje kot sicer pojavljajo na neobičajnih mestih, kot so možganske vene in vene v trebušni votlini.Dejavnikov, ki bi omenjeni imunski odziv napovedovali, (še) ne poznamo, vemo pa, da osebe, ki so že imele težave zaradi krvnih strdkov (npr. venska tromboza, pljučna embolija, možganska kap itd.) ali prejemajo različna zdravila proti strjevanju krvi, niso nič bolj nagnjene k temu zapletu po cepljenju kot osebe, ki krvnih strdkov doslej niso imele.Ob zavedanju, da gre za izjemno redek zaplet cepljenja, je pomembno predvsem, da ga hitro prepoznamo, saj ga znamo učinkovito zdraviti. Če 5 do 20 dni po cepljenju zaznamo simptome, kot so močan in vztrajen glavobol, zamegljen vid, hude bolečine v trebuhu, otekanje ene noge, zasoplost ali bolečine v prsih, je potrebno takoj poiskati zdravniško pomoč. Ob hitri in pravilni diagnozi ter ustreznem zdravljenju je prognoza dobra.V splošnem še vedno velja, da koristi cepljenja odtehtajo tveganja kljub možni povezavi cepiv z omenjenimi zelo redkimi trombotičnimi zapleti, bodo pa verjetno ti zapleti vendarle krojili usodo cepiva AstraZeneca in morda tudi usodo drugih vektorskih cepiv.«Izredno pomembna bi bila tudi učinkovita zdravila ali kombinacija zdravil, saj se bodo, tudi če se uresničijo omenjeni scenariji, še dolgo pojavljali primeri simptomatskih bolezni, vključno s hudimi primeri, za katere bi tovrstna zdravila pomenila preživetje, preprečitev težjega poteka bolezni, preprečitev potrebe po hospitalizaciji in morda tudi dolgoročnih posledic bolezni. Zdravila, ki jih bomo imeli čez leto ali dve verjetno na voljo, bodo poleg cepiv močno dodatno orožje, zlasti proti različicam, za katere se zdi, da uidejo cepivom.Ena od takih učinkovin je morda molnupiravir, ki v kliničnih raziskavah faze 2 kaže spodbudne rezultate. Zavedati pa se moramo, da so z respiratornimi virusi problemi, ker je treba začeti zdraviti hitro po (ob) nastopu bolezni, da ne zamudimo začetka, ker je škodo, ko je že narejena, težko popraviti. Predvsem zato je tudi pomembno, da bo zdravilo (zdravila) na voljo v oralni obliki.Za razlago, kako se danes načrtuje nova protivirusna zdravila, sva prosila prof. dr. Danijela Kiklja, mag. farm., s Fakultete za farmacijo, UL: »Današnji pristop k razvoju novih zdravil, ob upoštevanju vse naravoslovne znanosti, je bistveno drugačen, kot je bil še nedavno. Najpogosteje izhaja iz poznavanja tarče (tj. makromolekule), na katero cilja nova učinkovina. Pri virusih so to najpogosteje encimi, ki imajo ključno vlogo pri razmnoževanju virusa. Z metodo rentgenske kristalografije določijo trodimenzionalno strukturo aktivnih mest encimov na atomskem nivoju ali npr. z visokozmogljivim kristalografskim rešetanjem kemijskih knjižnic najdejo spojine, ki se vežejo v aktivna mesta izbranih encimov (tak pristop je bil za iskanje zadetkov z delovanjem proti sars-cov-2 nedavno objavljen v reviji Science – pri objavi so sodelovali tudi znanstveniki z Instituta Jožef Stefan). Trodimenzionalna struktura aktivnih mest encimov ali kompleksov encim-majhna molekula na atomskem nivoju (poenostavljeno v prispodobi lahko govorimo o strukturi ključavnice in ključa) predstavlja izhodišče za iskanje zaviralcev (inhibitorjev) udeleženih encimov (v prispodobi ključev, ki blokirajo ključavnico, vendar je niso sposobni odpreti) z metodami farmacevtske kemije. Pot od tako odkritega lahko zelo dobrega zaviralca encima do učinkovine, ki bo nekoč morda aktivna sestavina zdravil, je seveda še zelo dolga. Učinkovina mora biti npr. primerno topna v vodi, mora se zadostno absorbirati iz npr. prebavnega trakta, ne sme biti toksična oziroma je zaželeno, da ima čim manj neželenih učinkov, ne sme se prehitro razgraditi, mora biti selektivna itn.«In če nadaljujeva z učinkovinami, ki so omenjene v naslovu: te so bile prvotno namenjene zdravljenju in preprečevanju drugih bolezni, in ne covidu-19, zato predstavljajo z vidika zdravljenja oz. zaviranja življenjskega kroga sars-cov-2 slučajne zadetke, katerih uspeha ne moremo vnaprej izključiti, je pa zelo malo verjeten. Za primerjavo: to je podobno, kot bi lovec stal pred gozdom in streljal vanj z namenom, da bo ustrelil srno. Možnosti so majhne, ob tem lahko ustreli še koga, tudi npr. kozla.Za vse te učinkovine so tudi dokazi o učinkovitosti proti sars-cov-2 z opravljenimi kliničnimi raziskavami zelo šibki.Če potegnemo vzporednico s hiv/aidsom: pred petindvajsetimi leti so na kliniko hodili ali nam pisali o vsemogočih zdravilih, ki »delujejo«. Pritisk laične in strokovne javnosti je bil ogromen in permanenten. Najbolj znano tako zdravilo je bila neka kitajska rastlina, ki je bila anekdotično, podobno kot npr. ivermektin, pri številnih bolnikih zelo učinkovita, tako zelo, da so aktivisti dobesedno izsilili kontrolirano klinično mednarodno raziskavo, katere rezultati tega niso potrdili. Sicer so aktivisti odigrali pomembno vlogo pri obvladovanju hiv/aidsa in so še sedaj pomembni. Enostavno rečeno, zdravniki smemo verjeti, zaradi načela Primum non nocere, samo znanim mehanizmom delovanja zdravil, tudi za npr. novo indikacijo že obstoječega zdravila (za novo indikacijo moramo imeti utemeljene razloge, da načrtujemo raziskave, ker so to raziskave na bolnikih). Tudi če gre za hude bolezni, kot sta npr. hiv/aids in covid-19, ne moremo prehitevati, lahko samo bolj hitimo, če nam to omogoča znanje. Pri hiv/aidsu je bilo potrebno večletno vztrajno pedantno raziskovanje in šele zdravila, ki so bila natančno usmerjena proti trem virusnim encimom (»ključavnicam« na atomskem nivoju), so danes zelo učinkovita, varna in prijazna do oseb, ki živijo s hivom. Prepričana sva, da bo pri covidu-19 podobno.In kaj je npr. pri zgodbi o ivermektinu treba tudi upoštevati: morebitna množična uporaba zdravila v razvitem svetu za indikacijo, ki je trenutno ni, vsaj kar se tiče »medicine, ki temelji na dokazih«, bi lahko privedla do pomanjkanja in dviga cene tega zdravila v nerazvitem svetu (podobno se je npr. zgodilo s hidroksiklorokvinom, ki je eno od zdravil proti malariji), kjer ima jasno in pogosto tudi »življenje reševalno« indikacijo za zdravljenje številnih infekcijskih bolezni, povzročenih s paraziti (strongiloidoza, rečna slepota, filariaza itn.). Lahko si predstavljamo tudi močno povečano zanimanje farmacevtske industrije, saj bi imelo učinkovito in široko uporabljano zdravilo velik komercialni učinek.Prihodnost sars-cov-2 bo deloma odvisna tudi od tega, ali se bo virus naselil v živalih, predvsem divjih živalih. Številne bolezni, ki so sicer pod nadzorom, še vedno obstajajo, ker imajo rezervoarje v živalih in je stalna nevarnost njihovega preskoka na ljudi. Mednje spadajo npr. rumena mrzlica, ebola in virus chikungunya. Sars-cov-2 verjetno izvira iz netopirjev, vendar je morda do ljudi prešel prek posredniškega gostitelja.Virus zlahka okuži hišne ljubljenčke, kot so npr. mačke, domače živali, npr. prašiče, ki so bili rezervoar za virus H1N1 in pandemijo leta 2009, okuži pa lahko tudi divje živali, kot so npr. netopirji in vodne ptice, ki so bili vzrok za več preteklih pandemij, ter kamele, ki prenašajo bližnjevzhodni respiratorni sindrom (mers). Posebej nalezljiv je pri kunah; znani so množični izbruhi na farmah kun na Danskem in Nizozemskem, ki so privedli do množičnega odstrela živali.Veliko tveganje za zoonozne okužbe prinašajo tesen in pogost stik med živalmi in ljudmi, veliki obrati reje domačih in divjih živali, lov in uničenje ekosistemov. V zgodovini človeštva ni nobene zoonozne infekcijske bolezni, ki bi izginila z obličja Zemlje. Jasno je, da se bodo novi virusi še pojavljali.Morebitni ponavljajoči se sezonski covid-19 bo verjetno zahteval spremembo zdravstvenega sistema in temeljito prilagajanje življenja, kar bo še posebej veljalo za ranljive osebe v zimskih mesecih. Na tak scenarij se je treba nujno pripraviti z uskladitvijo programov epidemiološkega nadzorovanja in sledenja lokalnih epidemij (in tudi celotne pandemije), ustreznejših dejavnosti javnega zdravja, organizacije zdravstva na primarni in hospitalni ravni ter dolgoročno ustreznejših socialno-ekonomskih programov.Cepiva proti sars-cov-2 bodo pomembno prispevala k odpravi pandemije, vendar bi bila potrebna veliko obsežnejša in hitrejša cepilna akcija po celotnem planetu. V prihodnosti nas predvsem skrbijo virusi, ki se širijo od človeka na človeka prek dihal, saj gre za prenos, ki ga je težko ustaviti (virusi iz družin Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae in Coronaviridae). Misliti moramo na naslednji podoben »pandemični virus« s pripravljenimi »platformami« cepiv, z ustreznimi proizvodnimi in distribucijskimi zmožnostmi po vsem svetu, ki nam bodo omogočile hiter prehod v tretjo klinično fazo preizkušanja in izdelavo učinkovitih in varnih cepiv v obdobju nekaj mesecev, kar bo onemogočilo, da bi nov nevaren virus dobil pandemične razsežnosti.Še en pogled v prihodnost: nove različice sars-cov-2 moramo jemati zelo resno. Vsako povečanje števila bolnikov pomeni »tremor pred potresom«, ki nas lahko spet doleti. Virus moramo prehiteti, namesto da ga ves čas skušamo dohiteti. Za prehitevanje imamo že sedaj dovolj orodij in orožij, samo uporabiti bi jih morali bolj smotrno. V veliko pomoč pa nam bi bilo tudi učinkovito zdravilo (zdravila).Prof. dr. Janez Tomažič, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC LjubljanaProf. dr. Alojz Ihan, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani