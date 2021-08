Vizije prihodnosti

V nadaljevanju preberite:



V madžarskem centru za sodobno fotografijo Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ so pod okriljem evropske fotografske mreže Parallel pretekli teden odprli razstavo A Forged and Delicate Future (Ponarejena in občut­ljiva prihodnost), ki predstav­lja ameriškega kuratorja Erica Lawtona ter dela petih fotografov – ­Gustava Balbele (Brazilija), Else Gregersdotter (Švedska), Andreja Lamuta (Slovenija), Ide Nissen (Danska) in Andréja Vikinga (Danska) –, ob tem pa osvetljuje­ majave temelje sodobnosti ter preizprašuje vlogo, vrednost in verodostojnost arhivov. Fotografska mreža Parallel se od leta 2017 zavzema za spodbujanje mentorstva in medkulturnih izmenjav med sodobnimi fotografskimi ustvarjalci, kuratorji in institucijami; o pomenu tovrstnih povezovanj ter stanju (evropske) sodobne fotografije smo govorili z omenjenimi ustvarjalci razstave.