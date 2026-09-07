Vlada bi omejila, koliko država lahko pobere

Vlada želi določiti zgornjo mejo vseh davčnih prihodkov glede na BDP. Kot je dejal predsednik vlade Janez Janša na Forumu obrti in podjetništva, bo tako imenovano davčno sidro gospodarstvu zagotovilo stabilnost. Idejo, ki naj bi bila po naših informacijah njegova, na ministrstvu za finance pojasnjujejo kot »najvišjo možno mero obdavčitve z vsemi davki« oziroma zgornjo mejo deleža vseh davčnih prihodkov glede na bruto domači proizvod. Podobna prihodkovna pravila so v preteklosti poznale nekatere države, vendar jih večina danes uporablja precej previdno. IMF opozarja, da so davčni prihodki močno odvisni od gospodarskega cikla in da lahko preveč togo pravilo v času krize povzroči težave. »Z davčnim sidrom bomo opredelili najvišjo možno obdavčitev z vsemi davki ali, z drugimi besedami, delež ...